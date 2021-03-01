戀人分手時大多數都是不歡而散，彼此都不願再提起這段感情，但也有人特別讓前任難忘，總是不斷想起彼此相處時的美好回憶。搜狐命理專欄「卡哇伊」就在文章中點名3個星座，在分手之後會讓前任特別後悔，為何當初沒有好好把握在一起的時光。

1. 巨蟹座

巨蟹座給予的愛就像是溪水一樣，慢慢地滲透進對方的生活，所有的困難都由他們承擔，所有的幸福都和戀人分享。雖然巨蟹座給不了轟轟烈烈的愛情、浪漫的生活，但他們卻能給予陪伴和溫暖，不要等到分手之後才發現，原來舒適的相處過程全都是因為巨蟹座的細心安排，到時後悔可就來不及啦！

2. 獅子座

獅子座熱情奔放，和他們談戀愛就是在享受熱情和刺激的生活，讓人忍不住沉溺其中，永遠都不會厭倦。如果體會過獅子座的活力和熱情，之後再和其他人談戀愛就會覺得太過平凡無味，開始想念他們的好。

3. 天蠍座

天蠍座的愛比較深沉，他們不會向全世界宣布「我愛你」，但卻會通過實際行動來表示，很少有另一半可以做到像天蠍座這樣，付出全部的真心，所以一定要好好珍惜，不然分手後很可能就要一輩子沉浸在後悔之中，因為天蠍座是絕對不會選擇複合的。

(中時新聞網)