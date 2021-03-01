呂謦煒。（摘自呂謦煒臉書）

曾任高雄市長補選候選人李眉蓁發言人的國民黨政策會專員呂謦煒請辭黨職，將返鄉擔任五連霸高雄市議員陳麗娜的助理，準備接棒參選 2022議員。成為黨內南部宣稱交棒第一人的陳麗娜說，她想為高雄、為黨培養優秀青年，規劃交棒呂，她則再戰2024立委，盼呂儘快充實基層實力，但也擔心此事曝光，影響交棒計畫。

國民黨曾任黨或競選團隊發言人的青年世代，將參戰2022縣市議員者不在少數，但多在雙北市，包括朱立倫發言人凌濤、連勝文發言人錢震宇、智庫副執行長兼發言人黃心華、曾任丁守中發言人的楊植斗與詹為元、前青年團總團長田方倫及蕭敬嚴、文傳會副主委黃子哲等。其中楊植斗是市議員羅智強助理，羅投入台北市長初選，安排楊接棒參選北市議員，是2022最早世代交棒者。

而有意參選2022高雄市議員的青年世代，除了故議長許崑源的長女許采蓁宣布要承續父志，參選第8選區（前金、新興、苓雅）；有「北漂最正主持人」的廣播節目主持人李明璇正評估參選目前設籍的第7選區（三民）或夫家所在的新北板橋區；留在高雄暫以外送員維生、拚博士論文的洪秀柱、韓國瑜陣營前發言人李昶志，也被外界關注，另有呂謦煒辭黨職獲准，4月起擔任陳麗娜助理，準備「蹲點」接棒。

27歲的呂謦煒，2006年小學六年級就創立「哆啦A夢中文網」，是目前華文世界最大的哆啦A夢入口網站，訪客數累計逾2000萬、粉絲團則有4萬餘粉絲按讚。他大學、碩士都讀台大，曾任國民黨青年團總團長、傳播部主任，去年擔任李眉蓁發言人。

住前鎮的呂謦煒說，從小成長在雙親離異的低收入戶家庭，很瞭解基層需求，盼望家鄉有更好的未來，也認為國民黨改革更要站在第一線傾聽民意，身為有使命感的新生代，先跟在議員身邊累積經驗，同時服務鄉親。

高雄市第10選區（前鎮、小港）綠大於藍，有8席議員，2018年因韓流帶動下，國民黨從2席增至為3席，五連霸的陳麗娜，公公楊振添、丈夫楊敏郎都當過市議員，家族實力雄厚。

雖然2020陳麗娜挑戰尋求連任的綠委賴瑞隆，以懸殊票數失利，但她說，老將須有度量接棒，黨才能擴大實力，有一重要前提是接棒者要扛得住；她打算再戰2024，呂謦煒也須趕緊深耕基層，2022才有機會接棒。但她也擔心2022國民黨沒有強棒市長人選可拉抬議員，且呂擬接棒之事曝光，恐提前被打壓而成為箭靶，反倒影響2022接棒的機會。

(中時 )