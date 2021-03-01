一名懷有身孕的妙齡女子，2020年3月帶著論及婚嫁的男友，前往住在新北市三重的妹妹家暫時借宿一晚，當晚三人共處一床，未料男友半夜色心大起，不顧女友睡在身旁，竟當場性親妹妹，姐姐在過程中被吵醒，見到眼期一幕痛斥男友「你是不是畜牲」，事後妹妹提告，但親姐卻為了自己婚姻，出庭時反咬是妹妹主動勾引男友，雙方還有交往。但新北地院仍依強制性交罪判處男方3年5個月。

根據判決書記載，2020年3月8日凌晨，A女與姊姊以及男友出遊，當晚因三人一起喝酒太晚，姐姐於是問妹妹可否借住一晚，A女心疼姐姐懷有身孕，將床讓給姐姐與男友睡，自己則打地舖。

未料睡夢中，A女突然感覺下體有異物侵入造成疼痛，當場驚醒，這時才發現自己下半身衣物遭到脫光赤裸、姐的男友鄭壓在她身上逞獸慾。當下立刻嚇得大喊「不要！」並將男方猛力推開，未料男方卻變本加厲緊抱。

姊姊在床上聽到爭吵聲，還出聲問男友「你在幹嘛」，然後才下床開燈，卻被眼前一幕嚇呆，這時才發現才發現妹妹被男友性侵，姐姐一怒之下當場毆打男友，痛罵「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人，你現在滾出去！」

事後姊姊相當自責而不斷道歉，還要求妹妹報警。但妹妹顧及姐姐婚姻，還向姐姐說，「你是我姐，我還是一樣愛你」，但為了擔心日後沒有證據，要求姊姊截圖對話訊存證，未料姊姊反問她「有沒有其他處理方式？」，接著向妹妹求情「一個是我妹妹，一個是本來要結婚的人」。

事後男方不斷向女友安撫，甚至說自己被勾引，姐姐竟相信男方說詞，還質疑妹妹「為什麼他說妳親了他？」妹妹氣得只好對男方提告。但當姐姐完婚後，出庭作證時竟然向法官表示她當晚聽到妹妹呻吟聲，是妹妹同時與男友交往。

男方也辯稱，他是睡覺時看到A女在自慰，還發出呻吟聲，才在好奇心驅使下觸碰對方，想不到就情不自禁相互愛撫。

但法官調查後發現，男方案發後曾傳訊向A女道歉，還私下匯款20萬賠償，加上女方下體驗出男方DNA、事後也罹患憂鬱症，且胞姊曾斥責男友又向妹妹道歉，事後供述不一，審酌男方利用情誼借宿，卻趁女方熟睡性侵，事後否認犯行，也未與被害人達成和解，因此依強制性侵罪判處3年5個月，全案可上訴。

(中時新聞網)