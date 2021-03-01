國民黨青年部為尋找優秀青年扎根基層，將在全國分區辦「願景營」、「工作坊」，本月起從北北基率先開辦；青年部同時到高雄開疆闢土，今年1月先赴高雄舉辦第1場「青年作伙」沙龍，目前正規劃高雄市黨部閒置空間活化，將打造為吸引青年進入縣市黨部的示範點。

國民黨青年部今年初推出「青年參政七號角」，要在全國6大區域舉辦6場為期2天的願景營，每場招收20至40名學員，另在22縣市舉辦「青年作伙」沙龍，每場招收10至20位學員，再從願景營、沙龍中選出 5至10位優秀學員，參與區域與議題性、為期5週的「工作坊」。

青年部主任陳冠安說，6場願景營從3月進行到9月，首場是3月下旬「北北基」，黨主席江啟臣、立委及無國界組織將與學員討論「居住正義」主題，近日即將開放報名。接著各區主題分別是桃竹苗「多元族群」、中彰投環境、雲嘉南農業、高屏勞權、宜花東離島觀光。

22 縣市「青年作伙」沙龍，首場已於1月30日在高雄舉辦，當天有 13 名學生參與討論國民黨、中華民國的未來，聊到欲罷不能，從2小時延到3小時，原先不認識的13人已設群組，將持續互動、設置臉書粉專。

陳冠安也說，過去青年很排斥接觸黨部，青年部已參訪北市CIT及NPO HUB Taipei，將先著手改造高雄市黨部閒置空間，作為結合NGO團體、青年育成中心等青年共享的示範空間，透過強化功能性，讓青年就算不加入國民黨，也願意走進黨部，這種作法完全不同於民進黨高雄市黨部打造成咖啡廳一般，未來各縣市黨部將依此原則改造，讓縣市黨部成為在地青年願主動走進來的據點。

(中時 )