大陸今3月1日起暫停台灣鳳梨進口，不少民進黨政治人物紛紛聲稱會力挺農民，並在臉書發圖卡號召大家一起吃鳳梨。名嘴黃創夏2月27日更在表示，平均每位國人只要吃18公斤的鳳梨，用四五天就能解決。對此，資深媒體人謝寒冰忍不住直言，任務完成台灣大概有好幾百萬人可以直接去見上帝了。

黃創夏27日在政論節目《鄭知道了》中表示，這些鳳梨用台灣2300萬人除下來的話，我們每個人只要吃18公斤，四、五天之內就把它解決了，對台灣來講，沒有那個問題。

之後，黃創夏更指出，數字會說話，他們的那些東西，對我們確實造成傷害，那我們就把挺過去，挺農民挺過去，每個人一天18公斤鳳梨，吃2個禮拜，很難嗎？一顆就3公斤，「很難嗎？一點都不難，我們怕什麼？」

對此，謝寒冰1日在臉書上表示，有人說救鳳梨農一點都不難，每人只要4﹑5天就可以吃完18公斤的鳳梨，算他5天好了，每天要吃3.6公斤的鳳梨，任務完成台灣大概有好幾百萬人就可以直接去見上帝了。

網友們也留言回應，「吃完變成了...追求糖尿病的第一大國」、「叫黃創夏跟817那些廢物自己去吃，吃到吐、吃到死，OK der」、「要不要等老共通通宣布那些不准進口之後再來分配？恐怕要吃的水果農產漁產要多了去了」、「一人啃一堆，醫生救救我」。

有人說救鳳梨農一點都不難，每人只要4﹑5天就可以吃完18公斤的鳳梨～算他五天好了，每天要吃3.6公斤的鳳梨，任務完成台灣大概有好幾百萬人就可以直接去見上帝了～https://youtu.be/IaJlcKmeKM8 由謝寒冰發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)