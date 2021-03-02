雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings（ZHD）與免費通訊軟體大廠LINE今天宣布完成合併，成日本最大IT企業。日媒報導，總營業額約1兆3000億日圓（約新台幣3400億元）。

日本讀賣新聞報導，ZHD與LINE完成經營合併，可提供檢索網站、社群網站、網路販售、智慧型手機結帳等多元服務，是日本境內規模最大的IT企業。

合併後，預計5年之內集中投資5000億日圓（約新台幣1305億元），開發人工智慧（AI）等技術，2023年度預計達到營業收益2兆日圓，利潤2250億日圓。

ZHD的母公司是日本行動電話大廠軟體銀行公司（SB），SB的母公司是軟體銀行集團（SBG），由孫正義擔任董事長兼社長。LINE將成為ZHD的子公司。

ZHD的社長川邊健太郎與LINE的社長出澤剛今天在東京召開記者會，說明未來的事業戰略。兩家公司合併後，考慮將來集團內的智慧型手機結帳事業將合併，預計2022年4月LINE所經營的LINE Pay 併入PayPay。如果談妥，日本境內的利用人數逾7000萬人，將成最大規模的手機結帳服務。

LINE在台灣、泰國、印尼等有龐大顧客，兩家公司期待未來藉此基礎擴大在亞洲的事業版圖。

(中央社)