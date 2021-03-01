美眾議院通過1.9兆美元紓困案，再加前兩交易日大幅回檔。美股周一(1日) 反彈走高，開盤1小時左右，道瓊工業指數大漲逾600點或2.1％，那斯達克指數漲逾250點，標普 500 指數漲逾70點，費半漲約50點。

除美眾議院通過1.9兆美元紓困案，本周將提交參議院表決外。新冠疫苗亦出現重大進展。美國食品藥物管理局 (FDA)2月27日批准嬌生單劑疫苗的緊急使用授權，美國疾病管制和預防中心 (CDC) 隔日快速批准使用嬌生疫苗。嬌生計畫3月底前提供 2000 萬劑疫苗展開接種。

盤中，蘋果股價上漲3.86美元，漲幅3.18%，達125.12美元。谷歌上漲27.93美元，漲幅1.37%，達2,064.79美元。Facebook上漲3.33美元，漲幅1.29%，達260.95美元。台積電ADR漲幅3.02%，達128.96美元。

(中時新聞網)