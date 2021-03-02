大陸近期宣布暫停輸入台灣鳳梨，讓許多農民叫苦連天，而蔡政府上台後推行「新南向政策」，力圖擺脫台灣對大陸的經濟依賴，但近5年過去，顯然成效不如預期。農業網紅「Linbay好油」更踢爆，在去年蔡英文總統在臉書宣布鳳梨外銷澳洲，但奇怪的是，他查了關務署數據，去年只有56公斤去澳洲，今年竟然一公斤都沒有。宅神直言，「綠營支持者竟然敢揭穿大內宣」。

「Linbay好油」1日在臉書粉專踢爆，作為一個納稅人，當然希望政府能好好做事為大家謀福，而不是圖文內宣治國，讓人民都活在大內宣的想像中。

他說，最近就有人把蔡總統去年3月3號在她臉書的拓展外銷的圖拿出來。看到這個鳳梨開拓澳洲市場，以他業者的角度來看，當然知道「這不可能有任何實績，為什麼呢？」。

他解釋，因為「澳洲對台灣開放的條件是需要薰蒸，鳳梨經過溴化甲烷的薰蒸處理之後很不耐放，薰蒸後要到澳洲只能空運，空運的話費用很高，澳洲人會願意買一顆十幾塊澳幣被薰蒸過的台灣鳳梨嗎？」。

或許有人會好奇，但總統臉書上也宣稱，台灣鳳梨再開拓外銷市場，那這樣到底有多少鳳梨去澳洲呢？

「Linbay好油」查了一下關務署的數據，他驚奇發現，去年只有56公斤去澳洲，今年一公斤都沒有。且經熱心網友更詳細查稅發現補充說，「這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有」。

讓他感到不可思議的是，新聞都做到這樣了，連總統的臉書都宣傳，結果一公斤的鳳梨鮮果都沒有過去，竟然還是本來就允許的鳳梨乾，原來所謂的外銷開拓，竟然是一場大內宣，實際上沒任何成績。

Lin bay 好 油 好油身為綠營支持者竟然敢揭穿大內宣 去年我國總統大張旗鼓宣傳的鳳梨賣到澳洲去，竟然只比二分之一個朱學恒重一點點而已，五十六公斤！ 這下好油應該立即被沉到台灣海峽去，我舉雙手雙腳贊成！ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)