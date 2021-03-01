原PO手拿著愛的小手，而走在前方被老爸扛在肩上的女兒，卻一臉眉頭深鎖、驚恐慌張地盯著它。（摘自爆怨2公社）

連假的最後一天，不少家庭把握收假前的最後時光，外出走走踏青。一名媽媽分享，這天和老公帶著女兒到老街晃晃，不過女兒卻全程都在哭，讓她相當無奈。沒想到女兒哭的原因竟跟媽媽手上的「管教神器」有關，上萬網友看完秒笑翻直呼，「家庭必備良藥！」

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，「逛個老街，有人給我一路哭到尾，只因為我買了一支這個……話說彈力不錯」。而原PO提到的「這個」，從照片中可以看到，是名符其實令許多家庭小孩聞風喪膽的「愛的小手」。

只見畫面中原PO手拿著愛的小手，而走在前方被老爸扛在肩上的女兒，卻一臉眉頭深鎖、驚恐慌張地盯著它，可見對小孩子的震懾能力相當有效。原PO另外解釋，由於女兒吃飯時「每吃一口就要走動一下，像屁股有蟲似的」，這個愛的小手也只是純粹買來打蟲的，開玩笑說請網友別打113專線。

貼文一出，吸引1.4萬網友按讚，並留言大讚原PO，「專業人士」、「家庭必備良藥」、「這隻專門幫小孩治疑難雜症」、「＋9愛的小手，力量點滿了」。不少家長更在底下留言分享育兒心得，「這隻真的有奇怪的魔力，我弟只要拿起來，姪女就怕爆」、「這個用來嚇唬小孩超好用的」、「不贊成體罰，但是有些熊孩子真的...不抽他媽媽們晚上會睡不著」。

(中時新聞網)