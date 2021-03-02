★「妙趣橫生，引人入勝。讀來頗有奧立佛．薩克斯的況味。」──知名記者瑪莎・卡尼★

★美國亞馬遜4.7顆星好評★

★《衛報》、《週日泰晤士報》、《科克斯書評》等外媒幽默推薦★

打蒼蠅卻突然睡著、無意識起床吃鳥飼料、夢遊騎車去兜風……以充滿張力的真實故事，從神經學開拓你對睡眠的既定印象──原來有些人的夜晚是這樣的啊！

我們總以為睡覺時應該是很安靜的，但有些人的大腦在夜晚卻特別活躍，彷彿一隻夜行性動物。

睡眠常被認為是寧靜安詳的活動，但對這些有睡眠障礙的人來說，夜晚可能充滿喊叫、抽搐、打鼾和痙攣。在這本書中，作者蓋伊醫師記錄他二十多年來治療各種睡眠障礙患者所聽聞的個案經歷。藉由這十幾位病人的生命故事，蓋伊醫師將帶我們探索大腦如何控制睡眠，以及當睡眠機制故障時，會引發哪些症狀：遺傳如何讓我們在睡夢中遊走、進食、性交甚至騎車？神經系統中的化學物質為什麼會讓我們在開車時突然睡著？癲癇如何讓人以為自己是在睡夢中被掐住，無法呼吸？

【精彩書摘】

「這名三十九歲的患者來找我，主訴的症狀非常奇怪，」轉介信上寫道。「過去兩年多來，他每次大笑或有時劇烈運動後，背部都會先出現一種詭異的感受，接著是癱軟的感覺，導致他整個人突然失去平衡，跌倒在地。」我一邊用眼睛掃過文字，一邊在腦海中搜尋該名患者（他叫亞卓安）猝倒的可能原因。會不會是癲癇、昏倒或心律驟變？還是脊髓受傷？然而真正吸引我目光的細節是信中提到的兩個字──大笑。

亞卓安走進神經內科診所時，我看到的是一名和我年紀相仿的男子，身高比我矮一點，頭髮逐漸斑白，穿得西裝筆挺，應該是下班後直接過來的。亞卓安親切和善，個性直率，講話也很幽默，但顯然完全搞不清楚到底是怎麼回事。他坐在我對面，開始講述他的故事。

他想起第一次猝倒發作的時候。當時他正開車去探望父母。「我偷偷摸摸地沿著車道走，可以看到我媽正在後花園忙東忙西，」亞卓安回憶道。「她就站在花園籬笆旁邊，我想說突然大叫猛敲籬笆應該很好玩，她一定會嚇到跳起來，然後大家就會笑成一團。每次都這樣。」事情還沒完呢。「但我完全沒料到的是，我突然跌坐在地上，只能沿著車庫門慢慢爬，最後在車道上躺了我猜大概有十五到二十秒吧，身體還微微顫抖。」

亞卓安繼續描述其他事件。

「還有幾個例子。有一次是我去參加友人的四十歲生日派對。我承認當時我喝了幾罐啤酒，但時間還很早，大概傍晚左右，我也完全可以站，所以我就站在一張矮沙發旁邊，有幾個朋友坐在那張沙發上，接著我就整個人突然跌到他們身上，真的是有夠搞笑的。我就躺在他們大腿上耶。」

另一次，亞卓安和家人一起度假。他們坐在野餐長椅上，亞卓安的女兒則在吃餅乾。「我們就坐在那裡，然後我又搞笑了，所以，」他邊笑邊說。「我就隨便掰個藉口糊弄過去，撥掉臉上的夾心蛋糕，因為我整個人突然往前倒，結果弄得滿臉都是蛋糕。」

我和亞卓安以比較籠統的方式來討論他的猝倒現象。顯然發作當下他並沒有失去意識。他自始至終都處於百分之百意識清晰的狀態，周遭的一切他都看得一清二楚，也聽得一清二楚，幾乎就像有人突然拔掉他的插頭一樣。霎時，他全身無力、肌肉癱軟，有如破爛的布娃娃跌落在地。

「一開始會有種微微騷動的感覺。一切發生得太快，真的太快，但我現在已經學到要多注意，有時能順利捕捉到這些徵兆。接著是一種從小腿直竄到背部—─具體來說是下背部的癱軟感，彷彿肌肉的力量蒸發了。而且這並不像昏倒之類那樣瞬間發生，比較像是慢慢癱倒，也阻止不了。總之我就這樣癱倒在地。我之所以用『癱倒』而不是『驟跌』或『倒下』這兩個詞，是因為這是一個緩慢的過程。」

我詢問亞卓安發作結束時的情況。「會稍微舒緩一點。但不是能馬上一躍起身、恢復正常那樣，比較像是逐漸甦醒吧。」

正如他的醫生在轉介信中提到的，這些症狀的觸發因子非常明確。「觸發點通常是我—─這樣講好像有點自大─—但通常是我身為笑點王的時候，」亞卓安說。「我可能是在講笑話或是做些好笑的事。我可以坐著看喜劇演員表演，笑到整個人快崩潰都沒事，但要是我跟你講些我覺得你會覺得好笑的事，就很有可能以癱倒在地收場。所以看起來應該是自傷性疾病沒錯，我覺得啦。」

後來我跟亞卓安的妻女見面，他們的說法就和亞卓安跟我說的差不多。亞卓安的女兒蘇菲（十三歲）和艾琳（十歲）討論到爸爸的幽默感。我問她們覺得爸爸好不好笑？「不好笑！」艾琳給了一個非常明確的答案。我很確定我女兒一定也會這樣說我。蘇菲的回答稍微仁慈一點。「有時候還算好笑啦，」她說。「要看笑話的內容而定。因為我年紀比較大，幽默感比艾琳成熟，所以我覺得爸爸的笑話有時還滿好笑的，除此之外就……嗯，完全不好笑。」

接著談論到可憐的爸爸各種猝倒案例時，蘇菲一路從頭笑到尾。她和艾琳聊到有一次全家人一起去動物園玩。「我們走到猴子區，經過一個圍欄，爸爸看到告示牌上寫著『藍山雀』（blue tit，tit又有乳房的意思），顯然他覺得自己很搞笑，所以就講了一個很瞎的笑話，」兩個女孩邊說邊咯咯笑，坐在兩個女兒後方的亞卓安太太也拼命憋笑。「沒想到他突然癱倒，整個人掛在圍欄上，嚇死人了！不曉得其他路人看到會怎麼想。他一半身體在外面，一半在圍欄裡耶！」

(本文摘自《夜行大腦》/臉譜出版)

【作者簡介】

作者

蓋伊・萊施茨納（Guy Leschziner）

神經科主治醫師及睡眠專業醫師，現於歐洲最大的睡眠醫學服務據點之一——倫敦蓋伊醫院（Guy's Hospital）睡眠中心擔任臨床部門主任。除了收治包含猝睡症、不寧腿症候群、睡眠呼吸中止、夜發癲癇等各種睡眠障礙患者外，他也積極參與研究和公共教育工作。他曾到BBC第四電臺的節目中受訪，並開設廣播及電視節目，探討睡眠相關話題。本書是他的第一本書。

【譯者簡介】

郭庭瑄

自由譯者，喜歡一邊寫稿一邊吸貓，花上大半天琢磨文字既是樂趣，也是日常。譯有《起床後的黃金一小時》、《祕密花園》、《解碼梵谷》等書。

聯絡信箱：[email protected]

《夜行大腦》/臉譜出版

(中時新聞網)