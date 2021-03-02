【回憶殺】還記得曾在台灣小有名氣的觀月雛乃嗎？她擁有台、日混血，曾赴日拍過約50部成人片，交手超過400位男優，卻沒有因此大紅，2007年宣布引退情色界，轉行當上班族，雖然收入大減，但已經感到知足了，享受平淡的單身生活。

觀月雛乃作風大膽、說話葷素不忌，曾自曝15歲被下藥輪姦，就讀復興商工僅3天即休學。21歲因緣際會到日本拍謎片，4年內拍過約50部作品，激戰過的男優超過400人，而她曾在片中亮出台灣駕照證明自己來自台灣當賣點，引起許多台灣人反彈，回到台灣演藝圈時，又爆料被李進良硬上鬧出不小的風波，正負評兩極。不過，觀月雛乃曾替自己說話，表示從有性經驗開始，就會固定到婦產科檢查身體，且在日本當女優時，更被要求每個月做性病篩檢，企圖撕下外界貼的標籤。

觀月雛乃形象大膽、火辣。（圖／中時資料照）

至於為什麼離開演藝圈？觀月雛乃曾表示外公一直希望她別再當藝人，某年外公健康逐漸不佳，觀月雛乃決定引退，連電話號碼都換掉，靠當日文翻譯跟導遊維生，收入僅剩之前的1/5，2019年身體還亮紅燈，發燒、過敏又長紅疹，靠靜脈雷射治療才逐漸好轉。

卸下明星光環後，觀月雛乃希望生活保持低調，非必要不願意被認出，更別說復出了，還好她去年在微博PO出近照，才讓粉絲一解相思之苦，近40不惑的面貌，少了昔日豔麗感，多了一份親切感，雙頰也變得較豐腴，看起來過得相當不錯，觀月雛乃表示這幾年不是搞消失，「只是忙碌著人生中另一個階段的事業，謝謝各位還惦記著還有我這個人」至於新目標，她否認生兒育女，而是選擇和親朋好友一起開店，努力把自己的生活過得充實、快樂。

觀月雛乃39歲未婚，專心衝刺事業。（圖／微博@觀月雛乃）

(中時新聞網)