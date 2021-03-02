在3月1日的大陸國務院新聞發佈會上，工業和信息化部部長（工信部）肖亞慶在回應近日公佈的《稀土管理條例（徵求意見稿）》時指出，大陸稀土沒賣出「稀」的價格，而是賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源被浪費掉了。

他指出，稀土生產企業存在大量環保問題，部分企業使勁地採、使勁地挖、使勁地煉，甚至只挖「挖白菜心」，當地群眾反映非常強烈，而稀土發展低水平重複建設嚴重，缺少高水平的稀土產品，不利於技術創新和科技進步。

大陸以全球37%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應，經過半個多世紀的超強度開採，稀土資源被過度開發，生態環境破壞嚴重，而有「工業黃金」之稱的稀土資源的價格卻嚴重背離價值。

據悉，稀土大部分均勻地分佈在地表，其開採往往會對地表植被造成巨大的不可逆轉的破壞。每取一噸工業用稀土往往需要動用2000噸地表土，開採使用的藥物則會污染地下水源和河流；部分稀土礦還含有放射性元素。

現年62歲的肖亞慶在鋁業、合金等領域工作多年，曾任大陸鋁業公司總經理，其執掌中鋁期間，推動了中鋁在A股上市，並完成一系列併購重組。

今年1月份，工信部發佈了《稀土管理條例（徵求意見稿）》，對稀土開採、分離等實行總量管制。

肖亞慶在發佈會上指出，稀土是戰略性資源。發佈這個條例，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及大陸在實際發展中存在的問題來進行一些規範。這個規範的目的，就是讓市場在配置資源中起決定性作用。當然政府在維持市場秩序中也要發揮好作用，該放的放，該管的要管住。

他指出，大陸是稀土大國，資源量最多，出口的也最多。有的國家說大陸限製出口，然而其買的稀土大部分都是從大陸來的。

他強調，首先，有一個現象值得關注，大陸稀土沒賣出「稀」的價格，而是賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。

第二，有機會可以看一看我們稀土生產企業，確實有不少環保問題，當地群眾反映非常強烈。因為稀土市場好，就使勁地採、使勁地挖、使勁地煉，環境保護方面有很多問題。

第三，稀土為什麼叫稀土，是因為它是稀有的資源，現在卻是無序地開採，造成資源浪費，有的只採最富裕的那塊，用大陸話叫「挖白菜心」，把最好的採走了，資源綜合利用效率很差，從長期來看，用幾年就沒有了，資源綜合利用也會有問題。

第四，稀土發展低水平重複建設非常嚴重，而高水平的稀土產品確實還比較少，這樣不利於技術創新和科技進步。「所以這方面我們應該向日本的企業學習，日本的很多企業在稀土的高端化方面做了很多工作。」

在過去一段時間，大陸一度把稀土出口作為獲取外匯的主要來源。出口量急劇增長，不計其數的稀土企業的非法盜採，以及惡性競爭，相互殺價成為市場常態。稀土行業的亂局被已開發國家的廠商利用，他們訂貨時不斷壓價，大陸企業競相降價，稀土價格一降再降，最終賣出「白菜價」。

為抑製出口的惡性競爭，此前大陸曾實施稀土出口配額限制，而美日歐三方就此在WTO起訴大陸，後來大陸敗訴、取消了配額限制。

北京清華大學中美關係研究中心高級研究員、大陸五礦化工進出口商會原副會長周世儉表示，「稀土不像煤礦，其大部分均勻地分佈在地表，稀土採取往往會對地表植被造成巨大的不可逆轉的破壞。每取1噸的工業用稀土至少需要動用2000噸的土，嚴重破壞植被。大陸稀土為全球稀土供應做出了重大貢獻，其背後也帶來了嚴重的生態破壞問題。」

據統計，2016年全球稀土礦產資源儲量約有12000萬噸，大陸稀土資源儲量4400萬噸，占世界稀土資源總儲量的37%，而大陸承擔了世界90%以上的市場供應。

(中時新聞網)