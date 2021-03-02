韓國武器採購部門表示，韓國航太工業公司（KAI）所製作的KF-X戰機，首架原型機可望於今年4月正式與公眾亮相，目前組裝進度已突破9成。

防衛部落格(Defense Blog)報導，KF-X計劃負責人鄭光順（ Jung Kwang-sun）說，KF-X絕對是韓國航太展業的里程碑，這是韓國首款自型研發的戰機，在能看到它從紙面藍圖到具體成型，並可以開始測試它是否真能正起作用，實在是令人感到興奮。

KF-X計畫是2015年展開，其主要任務是取代韓國空軍裡愈發老舊的F-4幽靈2式與F-5E虎2式戰機，這2種戰機都已服役超過50年。

在慶尚北道世川市的韓國航太工業公司總部，總共有6架原型機處於組裝的最後階段，而第1架可在4月推出，之後其他原型機也會陸續完成，第2架與第3原型機將在今年年底前完成組裝。第4、5、6架原型機在明年完成。

한국형 전투기 KF-X 일반 언론 공개 KAI '항공분야 국가정책사업 미디어 데이‘ 4월 출고 앞두고 KF-X 시제기 공개 소형무장헬기 LAH는 유·무인 복합체계로 개발 [K방산을 가다 by... 由 국방사진연구소 發佈於 2021年2月28日 星期日

首架原型機亮相之後，其主要工作是地面測試，明年才展開試飛工作。

KAI官員表示，KF-X的計畫經過重大修正，從原本的「5代機」，下調為「4.5代機」。雖然如此，KF-X仍然具有累積經驗，為後續研發全面匿蹤5代機做好基礎。同時KF-X戰鬥機也有望成為較廉價的高性能戰機，希望進軍全球戰機市場。雖然性能不如美國航太巨頭-洛克希德·馬丁公司的F-35和F-22，但是在4.5代戰機領域中，匿蹤能力應該優於F-16、F-18這一層級的戰機。

韓國國防部已發布了KF-X在組裝間的新照片，已接近完成，首架原型機的組裝率約為92％。

(中時新聞網)