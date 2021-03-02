電影《我的少女時代》「最強校花」簡廷芮去年10月宣布和製造業小開賴先生結婚，隔1個月後宣佈懷孕，女兒「小蘿蔔」原本預計3月6日剖腹生產，沒想到提前出生，而她生日3月9日，巧成為雙魚母女檔。「小蘿蔔」重3200克、身高跟媽媽簡廷芮出生時一樣是49公分，大頭則遺傳到爸爸。至於目前身體狀況，簡廷芮經紀公司回應：「謝謝關心，廷芮順利生產，是個雙魚寶寶，可能因為平常運動量大身體恢復的很快。」

(中時 )