大陸禁了台灣鳳梨，確實是小小一個水果項目就讓全臺上下包括政府與民間、執政與在野都陷入一片慌亂，政府官員、農業專家、綠媒名嘴、朝野政客一干人等眾口喧嘩，卻完全語無倫次。從發動群眾運動狂吃鳳梨，到向世界貿易組織打貿易官司，以及把鳳梨轉移出口到東南亞等等，猶如末日場景出現的集體恐慌。很多人都意外發現，不到5萬噸的鳳梨，震憾效力高過發射導彈與軍事演習，這種4兩撥千斤的效益讓人大開眼界。

台灣鳳梨進入大陸至今不到10年，最早只有透過小三通的方式少量進入，直到2012年因大陸聲稱菲律賓進口的香蕉和鳳梨中檢測到害蟲，停止了菲律賓的香蕉與鳳梨進口，才給了台灣鳳梨大量進入大陸的機會。不過當時北京知曉內情人士就已傳出，禁菲律賓水果真正的目的是政治示警，因為當時中菲之間正因黃岩島的主權爭議愈鬧愈兇，大陸藉著以較小的貿易項目來警告菲律賓。當時又正值兩岸關係熱絡，台灣的鳳梨便趁此機會進佔了部份大陸鳳梨市場。2014年後進展極快，每年都以30%~40%的速度成長，2019年到4萬噸，每年大約有15億元的出口額，金額不算很大。只是沒想到這項從政治而來的水果貿易，最後竟也在政治中失去。

在這次鳳梨禁運風波中，社會各界才驚覺原來台灣鳳梨出口對大陸的高度依賴如此嚴重，竟然外銷鳳梨有97%都銷往大陸。為何這麼嚴重？農民可能不懂，但農政官員不會不懂。2018年就有人在媒體發表文章與專著檢討此一畸形現象，而且更令人擔心的是，當時農產行銷專家就已指出，出口大陸的台灣鳳梨品質控制越來越糟，連日本專家都感歎，再不好好管控品質，台灣鳳梨的好光景將剩不到幾年。其中在2015年一度被大陸海關檢出殘留農藥超標，差點影響好不容易建立起來的行銷通路。果不其然，今年再次讓大陸抓住把柄，僅用一紙禁令就讓台灣官員與政治人物、媒體與輿論陷入集體慌亂。

此次大陸海關提出暫停台灣鳳梨入境的理由，是2020年內，發現台灣水果多個批次出現有害的3種蚧殼蟲，農委會表示確有13批次發現問題，但自10月下旬後就未再出現。不過大陸業界認為，鳳梨旺季在4到8月，11月以後產量大減，加上季節因素，蚧殼蟲本來就很少，農委會聲稱10月中旬後沒有發現害蟲，根本是在迴避關鍵問題。

陸媒也指出，台灣相關官員在處理鳳梨蚧殼蟲問題的態度上很不積極，這種遇事拖延的態度在這次禁運鳳梨事件中也再次發生。據稱，大陸海關總署禁運的決定是2月25日下午發到台灣農委會，據說農委會連夜研究這份文件。但是到26日上午，台灣完全沒有任何反應，既未發表聲明，也未宣布應對措施，好像完全沒發生這件事一樣。到了中午，國台辦才忍不住在新聞發布會上宣布了海關總署的決定，接下來台灣朝野才一陣雞飛狗跳。未來2周大陸各單位主管官員都在北京開人大會議，台灣就算想要協調也一時找不到對口的官員商談。令人訝異的是，台灣官員似乎也不想找大陸協調解決這個問題，只打算跟著總統府與行政院的步調，發動群眾運動來解決今年鳳梨滯銷與跌價的問題。

台灣政府官員與執政黨打算以群眾運動來消化被大陸退運的5萬噸鳳梨，以後每年是不是都得再來一次「愛台灣、吃鳳梨」？（圖／王英豪）

農業官員都知道，目前出口主力的金鑽鳳梨是10年生的作物，種下2年後可開始採收。今年發動群眾運動消化了5萬噸鳳梨，明年要怎麼辦？以後年年都得這麼搞「愛台灣、吃鳳梨」，或是像大陸以前搞「愛國大白菜」那樣搞「自由鳳梨」嗎？近日有位名嘴在電視上聲稱「每人每天吃18公斤鳳梨，很難嗎？」已經成為網民瘋狂嘲笑的對象，還很多網友表示，真想看這位名嘴每天吃18公斤鳳梨，準備發動網友們力挺名嘴先試吃個幾天。

另外有官員聲稱要去世界貿易組織(WTO)控告大陸，但WTO新任秘書長還未上任，加上WTO去年被美國惡搞，積壓了事關幾千億美元的案件一堆，這樣一筆15億元的案子，排到幾年鳳梨爛光都沒機會被看到。還有官員建議把鳳梨賣到東南亞去，殊不知東南亞許多國家都大量生產鳳梨，其中泰國產量在亞洲排第一，印尼、菲律賓出口的量也不少，連越南產量都比台灣多，現在只有新加坡買了極少量的台灣鳳梨，真不知做這提議的官員是不是打算陷害農委會與行政院的長官們。也有農委會主管官員語無倫次地表示，大陸去年疫情與水災受創，現在全球海運緊張，2021年大陸仍有糧食危機，此時禁止台灣鳳梨很不明智。這種說法真讓人懷疑這官員是不是被大陸的鳳梨禁運嚇傻了。

大陸在鳳梨輸入上拿蚧殼蟲玩了一手，顯然達到了試射導彈與軍事演習都達不到的效果。台灣應該警惕的是，在民進黨對大陸連年的惡言相向後，這次鳳梨風波讓大陸的反台心理集體爆發，很多網民在網路上發現了更多有相同想法的人，如果這不是台灣民眾的希望，就得想想未來要如何扭轉這種對台灣不利的趨勢。

(中時新聞網)