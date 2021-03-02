近來積極投入新片《複身犯》宣傳的楊祐寧，在片中一人分飾多角，精神極度崩潰，不過身為新手爸爸的他，脫離工作後立刻回歸陽光形象，不僅是個「女兒傻瓜」，還是位疼老婆的好男人。本刊就直擊他於自家餐廳聚餐時，在楊謹華的起鬨下，和老婆Melinda甜蜜親吻，老婆也開心地吻回去，彷彿熱戀中的小情侶。
本刊於一月二十八日晚間近八點，直擊楊祐寧、Melinda夫婦，與一群友人在自家餐廳聚餐，除了他的經紀人，楊謹華和老公Ben也是座上賓，一群人邊吃邊聊、相互舉杯，氣氛相當熱絡。身為主人的楊祐寧，不時以誇張表情與肢體動作逗樂大家，聚會就在眾人的歡笑聲中持續到深夜。
到了凌晨一點，酒酣耳熱之際，楊謹華突然起鬨要楊祐寧和Melinda親熱，楊祐寧配合地當眾三度親吻老婆，老婆也在他臉上輕輕一吻。
凌晨一點半，楊謹華夫妻帶著濃濃酒意走出餐廳，由楊祐寧的爸爸負責送客，接著眾人各自解散。這時，楊祐寧夫妻又短暫回到兩人世界，小倆口在餐廳門口咬了一會兒耳朵，楊祐寧將老婆擁入懷中，隨後與楊爸爸一起回到老家休息。
近期楊祐寧作品不斷，包括電影《腿》和《複身犯》，還有與劉詩詩搭檔的電視劇《流金歲月》，以及與章子怡合作的《上陽賦》，正好都在同時間上檔，讓許多觀眾形容楊祐寧是「霸屏」狀態，事業家庭兩得意。去年三十七歲的他，和交往多年的Melinda登記結婚，並在年底迎來女兒Anah，由於工作滿檔，他曾在受訪時搞笑地說：「我跟女兒還不熟，都還在培養感情的階段。」
楊祐寧透露，幫女兒拍嗝時，常會和她說些無厘頭的話，「反正她也聽不懂，我會和她說：『等等喝完奶要不要幫妳叫車？有朋友來接妳嗎？』」一旁的Melinda還會跟著笑。話雖如此，不過楊祐寧也和許多爸爸一樣，成了「女兒傻瓜」，只要Anah一個萌笑，就能撩到他心坎，讓他每天只希望能早點結束工作，趕快回家看女兒。
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(中時新聞網)
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