近來積極投入新片《複身犯》宣傳的楊祐寧，在片中一人分飾多角，精神極度崩潰，不過身為新手爸爸的他，脫離工作後立刻回歸陽光形象，不僅是個「女兒傻瓜」，還是位疼老婆的好男人。去年三十七歲的他迎來女兒Anah，也和許多爸爸一樣，成了「女兒傻瓜」，只要Anah一個萌笑，就能撩到他心坎，讓他每天只希望能早點結束工作，趕快回家看女兒。

娛樂圈中，也有許多藝人樂當「女兒傻瓜」，看到女兒完全沒轍，例如汪小菲多次被老婆大S虧對女兒「小玥兒」極度偏心，他在微博幾乎只會秀出女兒的照片，常被網友虧「別忘了你還有個兒子呢！」

而被形容是霸氣的「黑道專業戶」的高捷，私下卻透露「最不怕我的就是我女兒。」他也甘願砸重金，讓女兒念音樂班，父女倆感情超好。

至於當爸爸後一改往日酷樣的藍正龍，現在臉上多了慈父笑容，還曾自曝想刮鬍子得要女兒「小籃球」同意，如果女兒不喜歡，就要留著鬍子給女兒看。

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(中時新聞網)