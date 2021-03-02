時入3月，隨著火星在3月5日告別金牛，移宮雙子，且水木相合於水瓶宮，兩大星象吉兆揭示旅行、國境與相關流通性困局，本周將迎來政治與公衛飛仙妙解問世，一祛新冠肺炎肆虐年餘的低迷氛圍。此外，土天準確四分效應漸退，早先觸目驚心社會事件、外交驚愕，或是政變軍演平安落幕不遠。

社群媒體因水木合相加持，本周或圍繞科技消費，或有世代公民議題沸騰延燒。消費娛樂方面，隨著日海漸入合相，心理學、神祕學，以及療癒經濟，將為低迷的人心與社會，增添些許春日溫柔旖旎。財經方面，微型經濟和粉紅經濟產業，在本周或受投資人青睞。

本周星情排行

雙子座揚眉吐氣 運勢最俏

牡羊座阮囊碩鼓 財利最優

處女座有德不孤 人氣最高

水瓶座勢轉逆襲 驚喜最多

牡羊座雲想衣裳花想容

吟風弄月，本周牡羊心態轉善，火星巡幸正財宮位，勞而有獲，休管職場橫生波折，船到橋頭自然直。偏財運受水木相合加持，可小賭怡情。感情是寂寞的人坐著看花，部份牡羊是逆襲上位。

金牛座品一卷京華煙雲

鏡花水月，本周金牛人前風光，但背後疲憊不堪，如人飲水自知。火星告別命宮，忙裡務必偷閒。正財周末節節高升，偏財忌梭哈，部分金牛有欠款入帳，或是貴人帶財。感情是如夢初醒。

雙子座起手便先發制人

厚積薄發，雙子告別2月守護星逆行窘局，喜事遲來盈門。逢木水相位佳，計劃已久卻也延宕多時的出差旅行，終迎來生機。偏財低迷，感情是把握每一刻怦然心動，部分雙子兩地相思。

巨蟹座春風拂面露華濃

沉醉東風，巨蟹本周事業進程良好，放下執著、把握當下才為樂中之樂。木水合相期間，人脈存摺有進帳，更有橫財喜上加喜。感情是對影成三人，部分巨蟹巧遇命定情緣。

獅子座東風信手即招徠

借力使力，本周的獅子諸事唯心，職場日常逢木水關係宮合相，謀事在人，帶動風向最容易。周末日海相位則是點亮財帛宮，或是繼承餽贈的紛鬧落幕，錢才順利入袋。感情是解開心底千千結。

處女座驀然回首闌珊處

峰迴路轉，處女逢命運直覺引導，出奇制勝，或翻頁新章。守護星能量大增，健康或是日常工作連升兩級，憂煩不再。正偏財平淡。感情是含情脈脈，部分處女夢熊有兆。

天秤座需留意機關算盡

手到擒來，天秤逢守護星巡遊雙魚，靠著換位思考與體貼細微，在職場雙開掛，羚羊掛角，疏通上情下達有功。火星加持，天秤差旅運勢也佳，但留意口角與風俗差異。正財旺極，但切莫貪求。感情是解語花開。

天蠍座休管他人身後說

撥亂反正，水逆期間溝通卡關情事，隨春暖花開逐漸改善。由於火星轉戰雙子，本周天蠍在一片新舊交織風景裡，只見成王，絕無敗寇。正偏財黯淡。感情是我若盛開，蝴蝶自來。

射手座錦上添花更榮耀

得隴望蜀，勝卷在握，逢木水合相吉兆，本周射手內德外功兼修、舌粲蓮花，表現極佳。周末貴人運隨著火星入雙子，步步高升。財運平淡，感情運是路邊野花你莫採。

摩羯座小心駛得萬年船

用舍行藏，摩羯本周宜轉攻為守。火星移宮，人際或金錢來往宜慎，以免貴人變小人，更防隔牆有耳。木水吉相加持正財，身價是一夕翻騰。感情則是一心嚮往，部分摩羯有觸電桃花。

水瓶座千金散去還復來

吉星高照，本周水瓶逢水星相位極好，職場上誤會解開，前嫌盡釋。火星入雙子，偏財項目有回收，但也可能因購買奢侈品破財。感情是為卿消瘦終不悔，部分水瓶舊情人回頭來訊。

雙魚座苟日新又日日新

拂曉進擊，本周雙魚宜動不宜靜，判斷力與信心成正比，更能有效地動員各種資源。業力消弭，合作運頗佳，共伴效應可期，更有重磅好事捎來。投資精準。感情是姹紫千紅，左右逢源。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

(中時新聞網)