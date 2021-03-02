空軍嘉義基地驚傳性騷擾事件，1名24歲的甜美女士官小芳（化名）出面指控他服役的第四修補大隊某位陳姓二等士官長（陳男），於執勤間詢問她內衣褲顏色，還不管一旁還有其他男同袍，不斷追著她問，讓小芳相當不舒服，陳男事後竟還向小芳表示：「因為壓力太大，需要尋求刺激，才會這麼做。」

小芳回憶「這是我最不願意想起的一件事，它卻永遠烙印在我心中。」去年5月31日傍晚6時許，她在機坪執行安全士官勤務時遇到陳男，2人談論工作後，陳男突然詢問「吃飽了嗎？」小芳回答「正在減重，所以沒吃」。陳男又輕浮的說：「妳要減哪裡？胸部嗎？」小芳當下雖感不舒服，但認為可能是開玩笑，轉身準備離去。

陳姓士官長在機坪不斷逼問小芳的內衣顏色，甚至還拉開自己的褲頭大聲說：「就像我一樣做，不就知道了？」（圖／本刊繪圖組）

孰料，陳男此時不顧身旁還有兩名同袍，以長官之姿留下小芳，一開口竟問「今天穿什麼顏色的？」接著更以曖昧的語氣暗示透露一下內衣褲的顏色，還要求回答務必「誠實」、「榮譽」，把小芳嚇得不知所措，不舒服的感覺瞬間爆表。

小芳當下不知道該怎麼辦，只能假笑向在場學長求救「你們班長是不是有喝酒？」他們示意不要理會就好。小芳說，她原本打算當一切沒發生過，走回安官座位時，陳男又緊跟在後輕佻的解釋「我只是工作太累，在找刺激而已，並沒有喝酒。」說完便笑著離開。

半小時後，陳男又現身小芳的座位撒嬌地表示：「快點嘛，告訴我，妳穿什麼顏色啦。」小芳冷漠回應：「我不知道。」陳男聽完突然拉開自己的褲頭，兩眼往褲裡探，接著大聲說：「怎麼可能不知道？就像我一樣做，不就知道了？」小芳坦言，當時被嚇得眼眶泛淚，身體不斷顫抖，而陳男再次露出猥褻的臉嘴說著：「壓力太大，找點刺激而已。」

針對此事，空軍嘉義基地回應表示，有關女兵遭性騷擾案，涉案的陳姓士官長因言詞不當記申誡2次，並調至花蓮；上校大隊長盧榮基因涉嫌阻擾部屬申訴則申誡1次，部隊後續也會加強性別教育，避免再有類似情況發生。

小芳自小就對空軍有無限憧憬，沒想到5年半的軍旅生涯，竟是因遭受性騷擾，只能無奈退伍。（圖／讀者提供）

發生性騷擾醜聞的單位就是位於嘉義水上機場的，空軍嘉義基地第四修護補給大隊。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)