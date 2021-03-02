去年5月，空軍嘉義基地服務發生1起性騷擾事件，24歲的甜美女士官小芳（化名）於執勤間，遭1名陳姓二等士官長（陳男）追問內衣褲顏色，甚至還拉開自己的褲頭，要小芳照著做，事後還向小芳辯稱，是因為壓力大，需要刺激，才會有如此行為。事後，不甘受辱的小芳回想這不是首次遭陳男性騷擾，2年多前陳男就曾要求小芳與另位女士官講出胸部尺寸、並互相比大小，加上許多女同袍也表示陳男多次對他們不禮貌，讓小芳決心向長官報告此事，並提出申訴，然而，長官卻僅有要求陳男向小芳道歉，便不了了之。

聽聞許多女同袍也遭陳士官長性騷擾，小芳才決心申訴，將事發經過完整的寫在申訴書中。（圖／讀者提供）

遭陳男性騷的小芳，翌日逐級向長官報告，陳男在長官的要求下，才願意道歉；然而，小芳早就被嚇壞，一點都不想看到陳男，斷然拒絕對方道歉，「我為何要在他（陳男）做了些事情後，再接受他的道歉？」

「我問了長官，軍中發生性騷擾事件，除了叫當事人道歉，就沒別的做法嗎？」小芳無奈地說，長官竟回覆：「對，就沒後續了。」面對性騷事件彷彿從來沒有發生過，小芳感到哀莫大於心死。

小芳透露，早在2年前，陳男就當著許多同袍面前，言語性騷擾她和另1位女士官，當時，陳男要她們說出自己的罩杯尺寸，還要兩人互相比較胸部大小，「我的長官們都知道他（陳男）是累犯，卻無法處理，這怎麼說得過去？」小芳哽咽地說，曾有女同僚告訴她，自己也遭到陳男言語性騷擾，她實在不解為何自己的身體要受到他人言語侵犯，決心提出正式申訴。

小芳退伍後，還在思索人生方向，目前在家協助父母種植蔬果。（圖／黃威彬攝）

「其實我一開始很害怕，因為如果我申訴了，軍中男生這麼多，他們會替我貼上標籤，把我傳得很難聽，但如果我今天不站出來，就會有更多女同袍受害。」小芳勇於舉發的正義作為，確實讓各級長官雞飛狗跳，她為此還被輪流約談，「長官們的目的只有一個，就是要我不要申訴，內部處理就好。」

針對此事，空軍嘉義基地回應表示，有關女兵遭性騷擾案，涉案的陳姓士官長因言詞不當記申誡2次，並調至花蓮；上校大隊長盧榮基因涉嫌阻擾部屬申訴則申誡1次，部隊後續也會加強性別教育，避免再有類似情況發生。

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(中時新聞網)