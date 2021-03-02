國軍最先換裝F-16戰鬥機的單位，是空軍嘉義基地455聯隊的21中隊，由於隊徽是撲克牌的黑桃K與紅心A，「21」也宛如撲克牌遊戲的「21點」，因此又有「撲克牌中隊」的封號。如今，這個軍紀嚴謹的F-16大本營，卻爆發陳姓男士官長（陳男）言語性騷女士官小芳（化名）的醜聞，更扯的是，爆發醜聞的第4修補大隊上校大隊長盧榮基曾多次約談小芳要內部「河蟹」（包庇），小芳堅持申訴，卻遭逼退伍，並大罵：「妳讓空軍蒙羞。」

小芳表示，當提出性騷擾申訴後，不但遭各級長官的約談轟炸，上校大隊長盧榮基甚至怒斥她「空軍名譽蒙羞。」（圖／本刊繪圖組）

小芳提出申訴後，上校大隊長盧榮基連續2天找她到辦公室，鬼打牆地希望她忍耐一下，面對小芳拒絕還暴怒斥責：「妳（小芳）這樣會讓他（陳男）失去很多，妳知道嗎？妳這樣就是個加害人。」一想起這個場景，小芳大嘆「我才是受害人吧，大隊長卻要我當作結善緣、原諒對方，我做錯了什麼要被這樣對待？」

最誇張的是，由於無法阻止小芳提出申訴，盧榮基甚至語帶威脅地要求小芳打報告退伍，「大隊長告訴我，我讓他面子掛不住，要我打報告退伍，還說我會讓空軍名譽蒙羞。」小芳進一步透露，被要求退伍的當天，是自己的24歲生日，她躲進無人倉庫放聲大哭，自此完全看破軍旅生活，絕望至極。

面對長官言語性騷、申訴遭到阻撓，還被要求主動退伍，小芳不僅開始掉髮，還經常性失眠，就算睡著也會因為惡夢嚇醒，求助身心科醫生後，確診罹患嚴重憂鬱情緒適應障礙症，需要定期服藥才能緩和。小芳只能咬牙直到服役期滿才退伍，目前協助打理雙親的番茄事業。

小芳遭性騷擾，申訴又被長官阻擋後，身心受創，身心科醫師診斷她為憂鬱症。（圖／讀者提供）

「每次只要一經過空軍嘉義基地，我就感到很痛苦！」小芳說，她已對陳男提告，衷心期待軍中能夠落實男女平權，否則對於嚮往軍旅生涯的女性，一定會失望卻步。

針對此事，空軍嘉義基地回應表示，有關女兵遭性騷擾案，涉案的陳姓士官長因言詞不當記申誡2次，並調至花蓮；上校大隊長盧榮基因涉嫌阻擾部屬申訴則申誡1次，部隊後續也會加強性別教育，避免再有類似情況發生。

小芳依法提出申訴，目前全案嘉義地檢署審理中，上校大隊長盧榮基出庭時，在地檢署外自拍，還表示這是人生「難得的體驗」。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)