一開春，台南市就接連爆發多起重大刑案，除了一名直播主遭擄，還發生黑道火拼，造成2角頭橫死。本刊調查，引爆一連串江湖風暴的影武者，是綽號「蝦米」的蔡姓男子，他因私吞公款遭到老大當眾羞辱「垃圾」又被「逐出師門」，心生怨懟點燃殺機；2名角頭的冤亡，也讓地方黑道勢力面臨重新洗牌，警方如臨大敵絲毫不敢鬆懈。

台南市8天內爆發二起重大槍擊案，造成2人冤死，市民人心惶惶。2月24日凌晨，甫上任一個多月的市警局局長方仰寧親上火線，公開致歉安撫民心，而讓方仰寧灰頭土臉的槍手，正是綽號「蝦米」的31歲的男子蔡秉逸。

蝦米在3年前出獄後與台南角頭陳建文的手下王重傑合作從事權利車買賣，但蝦米卻因欠債，不但盜公款吞傭金，甚至賣車後還拖車勒贖。（圖／宋岱融攝）

本刊調查，蝦米不但吸毒也愛賭。3年前，他因毒品案出獄後，透過友人介紹投靠台南角頭建文（陳建文、53歲），並與建文的頭號大將王重傑（王男、31歲）一起合作從事權利車買賣，還找了金主入夥。

但蝦米因欠下上千萬賭債被債主逼急，不久後開始瞞著王重傑暗地搞錢。他一賣出權利車，便在車上偷裝GPS定位系統，交車再派小弟「擄車勒贖」，向車主勒贖5萬至10萬元不等贖金，若對方不願意給錢，蝦米就將車子轉賣牟利。

東窗事發後，王重傑還發現蝦米悄悄抬高權利車價碼，賺取1萬至2萬元不等的價差，甚至偷走放在車行辦公室的12萬8千元車款，立刻向陳建文回報。某天，陳建文在聚會上當眾飆罵蝦米「了尾仔子（敗家子）、垃圾、吸毒又愛賭，去死死好了！」陳建文最後甚至將蝦米逐出組織，豈料這個動作，卻替自己及王重傑埋下致命殺機。

陳建文遭槍殺後，台南安平區3大角頭勢力缺了一角，恐引起其他角頭爭奪地盤。（圖／翻攝畫面）

警方表示，蝦米因為吸毒又好賭，加上個性火爆，而犯下狙殺老大的案件。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)