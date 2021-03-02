混跡台南安平地區的黑幫小弟綽號「蝦米」的31歲男子蔡秉逸，因不滿昔日老大陳建文（53歲）當眾以言語羞辱他，竟持雙槍槍殺幹掉自己老大。其實，蝦米計畫要幹掉陳建文的事，在他自己的臉書上早有端倪，他甚至曾轉貼「十大槍擊要犯劉煥榮」專題紀錄片，該紀錄片描述劉煥榮在連續槍殺道上老大後，最後遭伏法槍決，彷彿早已暗示。

蝦米曾在臉書動態寫到，「誰給的資源、相挺的，若再繼續，一個都跑不掉」，先前也多次寫下「跟人也很重要，記住，沒我會有今天的你？」「世態炎涼、人情冷暖...一句話使我心灰意冷，別過了」，字字句句皆是暗指對昔日的老大建文不滿。

蝦米早就不滿陳建文過去常辱罵他，曾在臉書動態寫下：「誰給的資源、相挺的，若再繼續，一個都跑不掉」。（圖／翻攝臉書）

蝦米投案後向警方供稱，決定行兇時，本來只打算帶一把手槍過去，因為擔心會卡彈、且建文也會以火力反擊，臨時才又向友人調了一把改造手槍，並穿著防彈背心。

台南一名資深刑警表示，陳建文早年是嘉義地方聞人洪鴻彬的手下，洪鴻彬與嘉義聞人林水樹、陳盈助在地方上皆具有「喊水會結凍」的實力，洪鴻彬年輕時混跡在住家附近的黃昏市場，手下門徒被稱為「黃昏市場幫」。他在52歲時因罹患口腔癌，於去年12月15日因心肺衰竭辭世，享壽61歲。

蝦米身穿防彈衣、持雙槍，對著陳建文喊了一聲「建文大耶」，隨即扣下板機，狂開了10多槍後才離開。（圖／本刊繪圖組）

10年前，陳建文轉移陣地到台南安平地區，靠著販毒、地下錢莊，圍事發跡，他身亡後，原本安平區三大角頭間的平衡因缺了一角，黑幫勢力將重新洗牌，不只黃姓、林姓角頭會為爭取陳建文原有地盤與利益虎視眈眈，陳建文的小弟因為老大驟逝，為爭上位也會動作頻頻，台南地區的治安短期內將難以平靜，身為台南治安龍頭的方仰寧恐怕得傷透腦筋。

警方表示，蝦米因為吸毒又好賭，加上個性火爆，而犯下狙殺老大的案件。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)