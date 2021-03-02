【1】想當百萬You Tuber先買點閱率

日前有百萬訂閱YouTuber上傳斷食偏方，被另一名醫師YouTuber拍片回擊，掀起民俗療法與現代醫學論戰；儘管網紅YouTuber無醫學相關背景，但憑強大號召力，仍擁一票死忠追隨者。這令人反思：成為百萬YouTuber是否有缺一不可的公式？一心想爆紅的以色列YouTuber伊塔瑪爾．羅斯，在紀錄片《百萬YouTuber爆紅實驗！》中，一一追尋每位當紅YouTuber的祕訣，卻也意外揭發網紅購買訂閱、瀏覽次數等黑暗面。

【2】護藻礁突破同溫層 獨派站出來

藻礁公投議題被有心人操作成藍綠惡鬥，但今天獨派社團也將站出來力挺護藻礁，儼然已形成一股「全民覺醒」的力量。珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政說，民進黨用盡招數，引來的就是全民反彈；而珍愛藻礁公投連署截至昨（1）日為止已破30萬份，來到31萬3939份連署書，但距離35萬份安全門檻份數還是有段距離，志工們希望到截止日可以衝破45萬份。這個議題瞬間在1周內達標，可說是民進黨一手促成。他希望藻礁公投能順利成案，8月28日讓人民用選票做決定。

【3】昔盜3550萬 吳柏霆居檢趴趴走

16年前犯下3550萬元監守自盜案的前衛豐保全吳柏霆，當年案發後潛逃大陸，又在大陸因案服刑出獄。上月27日他自大陸搭機返抵桃園機場，未依居家檢疫規定，返回戶籍地高雄入住檢疫所，反而搭客運在台北車站地下街一帶趴趴走閒逛3天。北市警方1日上午接獲通報，立即在北車附近尋人，不到12小時已尋獲，漏夜通知衛生機關處理。

【4】碳費計價 環署擬採隨電費附加

加徵碳費制度將調整，環保署預定3月預告《溫室氣體減量及管理法》修正草案，環保署有意朝向電費附加費方向規畫，同時，台電因屬公用事業可享減免，估計可省下百億元碳費，成為最大受惠者。

【5】趙婷抱回2獎 寫華人女導演歷史

第78屆金球獎頒獎典禮台灣時間1日登場，38歲的華裔導演趙婷以《游牧人生》獲最佳導演，該片也在擒下威尼斯金獅獎後，再度奪得金球獎最佳影片；她在感言中說：「電影的核心在談論同情心，而同情心能夠掀開所有隔閡，讓我們走到一起」，並感謝所有曾慷慨讓她自由追求電影夢的人。

(中時新聞網)