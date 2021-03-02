聯盟換logo的事情還未吵完，籃網球星厄文(Kyrie Irving)本月又拋出新議題，他在2月「黑人月」結束後的首日寫了一則神祕推文：「你們最好停止玩弄歷史，歐洲與美洲不要對你們的人民說謊，別再把屁話傳下去給無辜的上帝子女。原始的人民要回歸了，這一次上帝將會出手干預地球的每個角落。」

You better stop playing with History. You better stop lying to your people Europe and America. You better stop feeding BS to the innocent children of God. The Original people are returning,



and this time God will intervene at every corner of the Earth. — K.A.I A11Even (@KyrieIrving) March 1, 2021

籃網前役被獨行俠打得大敗，但是厄文沒上場，而且他們先前才有一波8連勝，戰績穩坐東區前三，讓厄文可以在網路繼續玩他的猜謎遊戲。他這次在說什麼？

外界猜測是歐洲人對美洲大陸的殖民史，「原始的人民」大概是指原住民。可能在厄文看來，現在所謂英國人、美國人都是佔地為王的征服者後代，他們變造歷史，壓迫原住民，灌輸下一代自己是純正驕傲的家園守護者，讓厄文覺得噁心。大家都很清楚厄文的立場是堅定的黑人民權主義者。

球迷也不忘揶揄厄文的用詞，「地球的每個角落」，厄文果然還堅信地球是平的，不然一個球體哪來的角落，「他或許認為籃球也是平的。」

轉眼間厄文的「地平說」已經提出4周年了，地平說其實是古人的理論，引起爭議的部分是厄文主張學校教育都在欺騙學生，跟他這次的「謊言理論」相符。不過厄文至少說對一件事情，他嘲笑媒體只是卒子，現在看來他說什麼鬼話媒體都會報導(儘管不一定是朝他希望的方向去寫)，媒體不就是他的卒子嗎？

(中時新聞網)