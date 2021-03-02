聯盟換logo的事情還未吵完，籃網球星厄文(Kyrie Irving)本月又拋出新議題，他在2月「黑人月」結束後的首日寫了一則神祕推文：「你們最好停止玩弄歷史，歐洲與美洲不要對你們的人民說謊，別再把屁話傳下去給無辜的上帝子女。原始的人民要回歸了，這一次上帝將會出手干預地球的每個角落。」
籃網前役被獨行俠打得大敗，但是厄文沒上場，而且他們先前才有一波8連勝，戰績穩坐東區前三，讓厄文可以在網路繼續玩他的猜謎遊戲。他這次在說什麼？
外界猜測是歐洲人對美洲大陸的殖民史，「原始的人民」大概是指原住民。可能在厄文看來，現在所謂英國人、美國人都是佔地為王的征服者後代，他們變造歷史，壓迫原住民，灌輸下一代自己是純正驕傲的家園守護者，讓厄文覺得噁心。大家都很清楚厄文的立場是堅定的黑人民權主義者。
球迷也不忘揶揄厄文的用詞，「地球的每個角落」，厄文果然還堅信地球是平的，不然一個球體哪來的角落，「他或許認為籃球也是平的。」
轉眼間厄文的「地平說」已經提出4周年了，地平說其實是古人的理論，引起爭議的部分是厄文主張學校教育都在欺騙學生，跟他這次的「謊言理論」相符。不過厄文至少說對一件事情，他嘲笑媒體只是卒子，現在看來他說什麼鬼話媒體都會報導(儘管不一定是朝他希望的方向去寫)，媒體不就是他的卒子嗎？
(中時新聞網)
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