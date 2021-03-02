為升(2231)近年來積極開發毫米波雷達系統，北美校車重要合作夥伴帶來的喜訊，正式取得北美史上最大筆的電動校車訂單，該筆採購金額高達1.69億美金(約47.3億台幣)。未來，為升除了傳統燃油校車77GHz毫米波雷達行人偵測系統自第1季逐步放量外，電動校車訂單也可望陸續出貨，成長動能強勁。

2018年美國各州政府法規陸續制訂強制校車安裝行人偵測系統，為升以自主開發的77GHz毫米波雷達技術成功打入美國校車行人偵測系統供應鏈，不過，因應氣候變化而增加天候及環境測試，須拉長時間驗證。2020年又逢新冠肺炎，使得量產時程延後，但期間為升的產品也陸續完成車廠驗證，今年校車行人偵測系統已於美國多州陸續立法強制安裝，可望在近期成為各家車廠出廠標準配備。為升業務推廣觸角已延伸至美國15州，校車行人偵測系統業績成長可期。

汽車電動化為美國拜登總統政策之一，甚至政府採購的汽車將全面改為電動車，因此，除了高達65萬輛美國聯邦政府公務車替換需求外，美國傳統燃油校車保有量約有50萬輛，每年新車數量約5萬輛。這次，為升北美校車重要合作夥伴取得電動校車大單，僅僅是大型車或大型商用車隊從燃油車轉移至電動車的序幕，未來電動化趨勢伴隨而來的是行車安全設備的提升及強制標配，可望帶動毫米波雷達的剛性需求。

(時報資訊)