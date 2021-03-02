永豐餘(1907)投控董事會通過2020年合併財報，受惠本業營運勁揚、配合業外收益挹注助攻，歸屬母公司稅後淨利達52.09億元，跳增近1.28倍，每股盈餘（EPS）3.14元，遠優於前年1.38元，雙創歷史新高。

永豐餘投控董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.5元，創下歷年新高，盈餘配發率約47.77％。以2月26日收盤價27.25元計算，現金殖利率達5.5％。公司將於5月17日召開股東常會，全面改選5席董事及4席獨董。

永豐餘投控去年合併營收732.34億元、年減2.04％，仍創歷史第三高，毛利率達20.46％、營益率達7.65％，分創近34年、近26年高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利達52.09億元、年增近1.28倍，每股盈餘3.14元，雙創歷史新高。

以此推算，永豐餘投控去年第四季合併營收創209.08億元新高，季增11.28％、年增8.11％。毛利率22.35％、營益率9.23％，分創歷史新高及近20年半高點。雖因業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利10.91億元，季減50.71％、仍年增近1.45倍，每股盈餘0.66元。

永豐餘投控近年營運反轉向上，受惠歲末旺季帶動，第四季工紙紙器事業群市場需求轉強，消費品事業群的永豐實家用紙品及潔品需求穩定。漿紙事業群的華紙受惠國際紙漿價格低檔回升，營運狀況亦見好轉，使第四季本業獲利逆勢續揚創高。

由於各事業部需求穩健、銷量增加，加上去年適逢春節比較基期較低，永豐餘投控2021年1月自結合併營收77.24億元，月增3.34％、年增達55.07％，連2月改寫新高。雖然工作天數較少，法人看好仍首季營運淡季續強。

(時報資訊)