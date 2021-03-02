工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)董事會通過2020年合併財報，歸屬母公司稅後虧損0.42億元、每股虧損1.24元，較前年由盈轉虧，創下新低紀錄。不過，董事會仍通過股利分派案，決議以資本公積配發每股股票股利1元，並將於5月25日召開股東常會。

廣錠2020年合併營收13.15億元、年增達1.07倍，改寫歷史次高，但毛利率10.48％、營益率負4.71％雙創新低，雖有業外收益挹注，歸屬母公司稅後虧損0.42億元、每股虧損1.24元，較前年稅後淨利251萬元、每股盈餘0.08元明顯轉虧、亦雙創新低。

以此推算，廣錠去年第四季合併營收創4.67億元次高，季增達53.67％、年增近1.34倍，但毛利率降至4.25％新低，營益率負8.25％則自谷底回升、仍創歷史次低。歸屬母公司稅後虧損0.22億元、每股虧損0.61元，虧損較第三季谷底小減、仍創歷史次低。

廣錠去年博弈設備本業受新冠肺炎疫情衝擊，所幸跨足儲能設備業務挹注，使營收恢復強勁成長動能。然而，受新台幣匯率強升、電芯缺料、旺季海運缺櫃多重逆風接連干擾，使下半年獲利表現未能跟進強彈、仍處歷史低檔。

受匯率及缺櫃逆風持續干擾訂單出貨進度拖累，廣錠2021年1月自結合併營收0.92億元，月減12.09％、年減26.15％，為近半年低點。由於訂單僅遞延而非取消，隨著缺櫃狀況預期3月可望改善，法人預期廣錠3月營收可望重返2億元以上高檔，營運可望逐季好轉。

(時報資訊)