台灣鳳梨遭中國大陸下禁令，現在政府發起全台民眾吃鳳梨運動，但鳳梨對某些行業其實是禁忌食物，特別是在醫療現場。中山附醫兒童急診科主任謝宗學以自身經驗分享，吃鳳梨的威力真的很驚人。不過，這次鳳梨事件讓他轉念思考，台灣因為防疫做得太好，兒童急診量大跌，趁此機會多吃鳳梨，幫助農民，也一起拯救兒童急診行業，似乎也是一舉兩得之事。

謝宗學日前在「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，雖然有人發表論文證明鳳梨跟醫院工作忙碌程度無關，但他個人的親身經歷卻和論文結果不同，有兩個小故事跟大家分享。

他提到，第一個故事發生於在兒科病房實習的時候。某天值夜班的晚餐時刻，當時病房十分平靜，住院病人沒有抱怨、門急診沒有新病人，他和一群護理師在護理站用餐間悠閒地享受晚餐和聊天打屁。飯後，其中一位護理師突然發現桌上有一盒病人家長贈送的鳳梨酥，她說想當飯後甜點，他和同桌其他護理師紛紛出聲阻止，拜託她忍耐一下，下班後再帶回家吃，她表示有股衝動一定要馬上吃，真的無法忍耐，隨即伸手撕開鳳梨酥的外包裝。

謝宗學說，當鳳梨酥接觸到空氣的那一剎那，護理站的電話突然響起，急診室有新病人要住院，掛上電話後，電話如連珠炮彈般再度響起，門診、急診接二連三出現大量需要住院的病童，他和病房護理師開始瘋狂地接新病人。當他拖著疲憊的身軀再次踏入護理站用餐間時，已經是隔天凌晨兩點，外包裝被撕開的鳳梨酥仍孤獨、靜靜地躺在餐桌上，再也無人理會。

第二個故事發生於謝宗學剛升主治醫師的時候。他回憶道，當時兒童急診人力缺乏，需要病房資深主治醫師幫忙值白班，其中一位大老級主治醫師每次值班時病人都超少，看到我們專任兒童急診醫師時不時訓斥，念我們為什麼總是抱怨急診室工作多忙多累？明明病人很少、很悠閒，到底在抱怨什麼？

有一天這位大老級主治醫師值急診班時病人突然爆多，不但一般急症病童多，重症需要急救的病童也不斷出現在急救室，原本病人數較少的白班兒急整個被擠爆。謝宗學在夜班接班時，大老級主治醫師疲憊地說原來你們常常過這樣的生活，眼中充滿尊敬之意。

幾天後上班，那天病人爆多的原因揭曉了。急診室學長神秘地把謝宗學拉到角落，小聲問他，你知道那天大老級主治醫師上班時為什麼來診量突然暴增？學長才說，那天他特意把三包鳳梨酥事先藏在診間，想說賭賭看能不能讓大老級主治醫師經歷我們平常過的生活，體會我們的辛勞，沒想到效果出乎意外驚人，鳳梨果然可怕！

最後謝宗學說，鳳梨到底會不會增加醫院工作忙碌？論文分析似乎沒這回事，但他親身感受卻格外不同。現在台灣防疫太成功，兒童急診來診量大跌，適逢對岸打壓台灣鳳梨，因此他決定開始吃鳳梨和鳳梨相關製品，除幫助農民外，或許有機會一併拯救岌岌可危的兒童急診行業？

(中時新聞網)