亞特蘭大老鷹2日(美國時間周一)宣布開除總教練皮爾斯(Lloyd Pierce)！球團發出不痛不癢的制式聲明稿：「我們要感謝Lloyd對老鷹以及這座城市亞特蘭大的貢獻。」不過總管施倫克(Travis Schlenk)也強調：「我們對球隊未來抱有高度期許，我們相信此時的改變有助於強化下半季表現。」

老鷹目前14勝20敗，東區排名第11，他們從2017-18球季開始重建，連續4年拿不到30勝。皮爾斯於2018-19球季開始掌兵，他先前在費城七六人當助教，這是他首次擔綱總教練，兩年多下來累積63勝120敗。

除了陣中原有的好手崔楊(Trae Young)、柯林斯(John Collins)，老鷹季外又做出一些補強，簽下自由球員賈林納利(Danilo Gallinari)、波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、隆多(Rajon Rondo)，期盼今年可以收割一點戰果。皮爾斯本季仍舊敗多勝少，至少高層覺得有希望，果斷開除他以把握起飛的良機。

崔楊本季場均26.5分、9.5助攻、4.2籃板，柯林斯18.1分、7.6籃板。但是波達諾維奇、隆多、杭特(De'Andre Hunter)都有傷勢困擾，特別是膝蓋受傷的波達諾維奇轉隊至今只打了9場比賽，拿手的三分神射也跟著下滑。

美媒ESPN報導，老鷹尋求56歲的助理教練麥克米蘭(Nate McMillan)接掌兵符。麥克米蘭執教經驗極為豐富，16年總教練生涯累積661勝588敗，歷任超音速、拓荒者、溜馬。特別是過去在溜馬連續4季殺入季後賽，但沒有闖過首輪，去年季外被解雇，他現已同意擔任老鷹代理總教練。

(中時新聞網)