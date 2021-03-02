每年早春，就是枇杷成熟盛產之時，黃澄澄一把一把的，雖然皮薄難剝，但是香澄多汁的口感，讓人忍不住想 一顆接著一顆吃。枇杷除了順口好吃，廣告常宣稱枇杷膏有止咳化痰的功效，這是真的嗎？

●枇杷膏藥材 非從枇杷果肉煉製

中醫師吳明珠表示，其實甜甜好喝的枇杷膏藥材，並非是從枇杷果肉煉製而成的，而是枇杷葉。枇杷葉具有清肺和胃、降氣化痰的作用，一般用於治療肺熱咳嗽，而蜜炙過的枇杷葉，則可降低枇杷葉的涼性，治療虛寒咳嗽；枇杷葉水煎後還可以外敷，用來治療青春痘、粉刺，以及夏季痱子、皮膚疹。

●枇杷果肉 治療初咳和熱咳

不過，吃枇杷果肉也同樣具有止咳的作用。根據《本草綱目》記載，枇杷能潤五臟、滋心肺，果實具有祛痰、潤肺止咳、生津止渴、清熱健胃之效，但是，主要是用於初咳、熱咳，若是久咳者就比較不適合，或是要加薑後燉煮才吃。

治療初咳、熱咳的作法，是用新鮮去皮的枇杷50克，加上冰糖5克再加以熬煮後飲用，可以防止喉嚨紅腫熱痛、防扁桃腺發炎。

●枇杷作用多 脾虛、腹瀉不宜多吃

此外，中醫認為枇杷的主要效用，還有以下幾種：

◎枇杷是性涼味甘酸的水果，很適合治療「胃熱、肺熱痰黃」的症狀。

◎具有利尿、和胃降逆效果。

◎若是孕婦出現孕吐的症狀，有止吐之效。

◎枇杷籽（核）則是用來治疝氣、消水腫的偏方，主要是「以形補形」。

◎可用於治療流鼻血。

◎枇杷籽和核果類一樣富含脂肪酸，所以，也很適用於體虛及老年性便祕。

不過，要注意的是，枇杷性涼，有脾虛、腹瀉情況者不宜多吃；多食枇杷易助濕生痰，糖尿病、肥胖等痰濕體質者也最好淺嚐即止。

●枇杷糖分少 營養不發胖

營養師劉純君說，枇杷是老少咸宜的水果，雖然香澄多汁，但熱量和糖分並不高，很適合需要控制體重的人食用。

另外，枇杷果肉含有豐富的類胡蘿蔔素，具有保健視力的作用，也為胎兒的視網膜黃斑發育形成，提供安全的環境，以及促進肌膚的健康；富含蘋果酸和檸檬酸，能增進食慾、幫助消化。枇杷也含豐富的維生素A，可以幫助上皮黏膜組織細胞癒合，所以，特別適合感冒擤鼻涕，或是咳嗽咳到黏膜受傷的人食用，對於皮膚受傷者的恢復有益。

●購買枇杷前 這些細節要注意

如果是要立即吃，購買時要注意，吃了未熟成的枇杷，容易導致腹瀉。要吃之前，只要用自來水把枇杷表面上的灰塵洗淨再剝皮，就可以吃了；不過，枇杷皮薄容易水傷，所以不要洗好後又繼續存放。

漂亮的枇杷，表面茸毛完整、果粉保存完好，果型勻稱呈倒卵形，尺寸中等，不 要太大或太小，從表面聞，可聞到香氣濃郁的，尤其是以果皮易剝開、果肉軟而多汁、皮薄肉厚者為佳。

●紅肉枇杷、白肉枇杷特色各異 這樣保存不怕壞

如果再細分，枇杷可分成「紅肉枇杷」 與「白肉枇杷」兩種，其特色各異：

◎白肉：果肉呈現白色至淡黃色，果皮薄且易剝，肉質細膩，汁多味甜爽口，不耐貯運，適於鮮食。

◎紅肉：果實偏中小型，果肉為黃色、橙黃色或者橙紅色，肉質粗，氣味較濃，果皮厚，比較耐貯運。

漂亮的枇杷，表面茸毛完整、果粉保存完好，以果皮易剝開、果肉軟而多汁、皮薄肉厚者為佳。(圖/常春月刊提供)

枇杷容易凍傷，而且也容易因為水氣過多而變黑，所以，買回家後不要存放在冰箱，建議放在通風陰涼的地方即可，約可存放3～5天。

此外，枇杷剝了皮之後容易褐化，可以將剝皮枇杷放到冷水、糖水或鹽水中，就能延緩變黑、變色，較不會影響口感。

(中時新聞網)