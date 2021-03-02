電池是電動車產業發展的關鍵，根據研究，歐洲正在或即將興建的大型電池廠多達22座，其中尤以德國最多，德國可望成為歐洲車用電池的製造中心。

德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天引述布魯塞爾智庫「交通與環境」（Transport & Environment，簡稱T&E）研究報導，全歐洲正在或即將興建的車用電池超級工廠（Gigafactory）共有22座，年產能將從今年的49GW，成長到2025年的460GW，可滿足800萬輛電動車的需要。

電池是電動車的核心，約占電動車成本的4成。過去，歐洲車廠的動力電池得從中國、日本和韓國進口，不過近年來本地的產能急起直追，今年光歐洲本身的產量就足以滿足需求。

這個專精交通排放議題的智庫還指出，這些新建的超級工廠有一半在德國，其它在波蘭、匈牙利、挪威、瑞典、法國，德國可望成為歐洲車用電池的研發和生產中心。

德國目前正在興建的超級工廠有美國電動車先驅特斯拉（Tesla）在柏林近郊及中國寧德時代（CATL）在中部圖林根邦（Thuringia）的新廠；其它在德國規劃超級工廠的還有德國汽車工業龍頭福斯（Volkswagen）與瑞典電池公司Northvolt合資、法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）旗下的歐寶（Opel）、中國長城汽車旗下的蜂巢能源（SVolt）。

由於政府加碼購車補貼和電力公司加快充電樁興建腳步，德國去年電動車銷售額急增260％，每7輛新車有1輛是純電動車或部分採用馬達動力的汽車，德國因此躍居全球第2大電動車市場，規模僅次於中國。（編輯：黃自強）1100302

(中央社)