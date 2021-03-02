女控嘉義砂鍋魚頭老店多算錢，業者貼出店內的價格表澄清。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

一名女網友發文暗指嘉義大埔一家砂鍋魚頭店坐地起價，事後又將貼文刪除，但已被業者發現並發文回擊，店內的價目表是公開的，是客人點了又反悔，另外挑選了一塊更大的魚頭，老闆娘告知魚頭較大價格是950元，對方卻毫無反應，事後還公開老闆娘的照片公審她。對此，許多在地網友也紛紛留言力挺店家，直呼奧客真多，這種行為不可取。

一名女網友2月26日在臉書粉專《嘉義綠豆大小事》上PO文表示，去大埔某家店吃砂鍋魚頭，向老闆點了800元的魚頭，結果「老闆娘回店說是900元和1200元，當下煮了，結果算錢時只有老闆娘在。」疑似是在暗指店家抬高價格，貼文末還呼籲網友要小心。但女網友事後將貼文刪除，但業者已看到並截圖，也發文回應此事件。

女網友在嘉義吃砂鍋魚頭，暗指店家多算錢，業者看了截圖喊冤。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

業者在貼文中指出，日前有客人在社團中暗指老闆娘坐地起價的事件，店家解釋他們販售的魚頭都是大份的，就算是小鍋的也是5、6人份，而這兩位客人來店就不斷詢問價格，他們也都按菜單上的價格告知對方，後來他們決定要點800元的魚頭，廚房也都開始製作了，兩人卻又反悔。

女控嘉義砂鍋魚頭老店多算錢，監視器畫面曝光後，在地人力挺店家。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

業者表示，女客人點餐完後反悔，去桌上挑了另一塊魚頭，說是要改成這塊，而老闆娘當下便告知「這是950元的魚頭！」女客人聽到價格當下並沒有任何回應，推測誤會可能是因此發生，不過，對方卻直接上傳老闆娘的照片公審店家坐地起價，才讓他們決定發文還原事情的真相。

從監視器畫面中可見，穿著圍裙的老闆娘拎著小的魚頭準備去煮，結果女客人逕自走到放滿魚頭的桌邊，另外挑選了一塊較大的魚頭表示要換這一塊，老闆娘見狀便向女客人說了幾句話，但對方都沒有回應。

許多網友看完後紛紛力挺店家，忍不住直呼現在「奧客真多」，只能說生意很難做，「有些時候看事情是一體兩面的，不能只看一人的內容就相信」、「辛苦了，這種人真的很不可取」、「挺店家的，真的好吃價格又實在」、「片面之辭對用心經營的店家，實在是一種傷害」、「很常專程去買，價格實惠又好吃」。

(中時新聞網)