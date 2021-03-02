「圍棋女神」黑嘉嘉年僅26歲，就擁有台灣職業七段的實力，甜美外型讓她被日媒封為「千年一遇美女」，去年更跨足電影圈客串《消失的情人節》，人氣再度攀升，不過號稱母胎單身的她，昨（1日）竟無預警在臉書公開14秒「男友視角」影片，嚇壞一大票粉絲。

黑嘉嘉在臉書曬出躺在床上睡覺的影片，只見她睡眼惺忪的用手拍打鏡頭，並且嬌嗔表示：「吼唷，你不要拍啦」，接著便把棉被蓋住臉繼續補眠，沒想到男性掌鏡者竟表示：「那妳可以親我一下啊？」雖然黑嘉嘉以「你鬍渣很刺」為由回絕對方，但仍隱約聽到獻上香吻的聲音，突如其來公布這支充滿粉紅泡泡的影片，立刻掀起一陣討論。

接著便看到網友們一陣崩潰，紛紛留言：「可以換我男友視角嗎XDD~拍攝者不行啦」、「完全被電到！好要命的視角」、「傳說中的男友視角嗎？也太突然放閃的措手不及」、「有男聲！女神已經名花有主了，我不能接受！要退追了啦」，不過有人跳出來說明：「這段影片並非是黑嘉嘉要公開戀情，而是為了近來接下的新廣告推出的宣傳片」，才讓所有人稍稍鬆了口氣。

而母胎單身的她，之前受訪時自認現實生活中不是浪漫的人，更強調平時不是很注重節日，若是以後交男朋友，應該也不會特別去過節，如果情人節時買一桶冰淇淋給她吃，就會感到滿足幸福。

(中時新聞網)