鋒面通過加上東北季風增強，今天中部以北、東半部有短暫雨，北台灣氣溫驟降轉濕涼，沿海留意強風及長浪。氣象達人彭啟明表示，今天晚上到明天清晨溫度最低，中部以北14、15度，局部地區甚至降到12度，雨勢也會持續到明天上半天，明天開始逐步回溫後，下波鋒面系統將在周六接近，北部再次轉涼降雨。

今天早上雨下超大，彭啟明一早在臉書PO文，「北部朋友有被雨聲吵醒嗎？」指出今天中部以北整天都有下雨機會，越往北雨越多，同時溫度下滑，和昨天相比落差很大，中南部也轉為多雲，靠山區偶有局部短暫陣雨，但溫度降幅沒有北部明顯，「整體來說，和昨天的溫暖天氣，落差頗大的」。而網友們也紛紛留言：「宜蘭風超大，以為是颱風來了」、「是，我被雨聲吵醒」、「新竹下大雨」、「雨真的好大」、「三星風雨超大，還以為颱風來襲勒」。

彭啟明表示，今天降溫顯著，預計北部高溫會跌到17至19度，和昨天相比高溫下滑近10度，其他地區溫度也略下滑，提醒這波低溫最冷落在今天晚上到明天(3日)清晨，中部以北14、15度，局部地區甚至降到12至14度，南部也只有15至17度，有點涼意。周三(3日)開始逐步回溫，每天回溫2、3度，會一直持續到周五，周五到周六上半天天氣非常晴朗溫暖，下一波系統在周六下半天接近，同樣也是鋒面和東北風，北部又轉涼降雨，天氣變化較大。

彭啟明說，這波降雨會持續到明天(3日)上半天，降雨區域集中在北部、東北部，中部偶有局部陣雨，但雨量不多，南部機會更少，對中南部旱象沒有助益。近期天氣已經有明顯的春雨特徵，雖然預報趨勢上，雨量偏少機會較高，尤其是中南部本來就偏少，旱象壓力仍存在。而春天的天氣變化快速，常常是有小尺度的系統發展起來，有時候在判斷有雨或沒雨，晴天和陰天，差一點就很不一樣，3至5天外的預測變化都很快，同時西半部溫度回暖很容易有霧發生，要注意。

(中時新聞網)