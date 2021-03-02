台中某知名舞團的團長被爆出2019年起，依職位之便觸摸多名學舞女學生的私密處，受害者達3人以上；該團長近日在個人Instagram上傳道歉影片，他承認一切行為，並請求被害人不要提告，願意退出舞團負責；事件曝光後引發台中當地民眾恐慌，許多人驚呼如此知名舞團竟爆出大醜聞，也有人痛批影片沒誠意，根本只想免責。

1名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，台中某重機用品店的老闆，同時兼職擔任某舞團團長、教舞，該老闆疑似因職務之便，為多名女孩教舞時偷摸對方私密處，事後事件曝光後，他緊急在個人Instagram上拍攝道歉影片、承認錯誤，並表示會退出舞團。

台中某知名舞團的團長被爆出2019年起，依職位之便觸摸多名學舞女學生的私密處，受害者達3人以上；該團長近日在個人Instagram上傳道歉影片。（圖／翻攝自Instagram）

該老闆在Instagram的影片中自白，他在2019年1月初至2021年1月底，在某知名舞蹈教室中利用職位之便，趁蔡姓、陳姓、李姓女學員等人不備，有刻意的多次觸碰身體隱私部位不當行為，「事後一再請求受害人及其家屬不要提告，並請給我一次道歉及懺悔的機會」、「本人也保證不會再犯，且從今日起退出XX舞團以及XXXX企業社一切職務」。

該道歉影片曝光後，引發台中許多家長的恐慌，許多人留言說「我小孩也在那邊上課耶，是台中很有名氣的舞團，真的不敢再去了」、「這麼有名的舞團竟然爆出這事」；大多數網友則認為，該影片貼文沒有任何文字敘述，僅照稿敘述，就希望免除法律責任，「這當然要告阿！小孩會有陰影耶」、「道歉代表有做這樣的事，有些事不是道歉就可以免責，公訴罪可以追溯既定事實。」

(中時新聞網)