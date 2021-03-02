不少美食是在地老饕才知道的隱藏版。台南一名人夫在網路透露，老婆聽說「萬象水餃」很好吃，不斷地吵著要去吃看看，直呼老婆真的很單純，乍看之下令人一頭霧水，貼文曝光後，釣出許多老司機解釋，萬象水餃是台南知名舞廳內的菜單之一，不少上門消費的男客人都會點，更笑稱「愈醉愈好吃」。

該名男網友日前於臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》分享，最近網路上不斷地有人說「萬象水餃很好吃」，老婆得知後吵著要去嘗鮮，令他直呼老婆真的是很「單純」，更表示白眼已翻了360度，「我該怎麼向她解釋？」

事實上，「萬象水餃」為台南知名舞廳「萬象」的菜單之一，不少上門消費的男賓客都會點一盤水餃，據悉，台南另一間知名酒店「天上人間」近期正在內部整修，因此不少網友則笑稱「大家都跑去萬象吃水餃了」。

貼文曝光後，釣出不少老司機開玩笑稱「就帶她去啊」、「這就跟金錢豹熱炒很好吃一樣的概念」、「真的好吃，燈光美氣氛佳，可以帶去增進夫妻感情」、「一起去，其實可以不要叫小姐」、「應該跟老婆說，裡面還有會發光的桌子」、「醉翁之意不在酒啊」、「愈醉愈好吃」。

另外，留言中也有網友透露，位於台南小東路上的「大水餃」就是萬象水餃的供貨商，若想吃萬象水餃，不用特意跑到萬象舞廳消費。

(中時新聞網)