小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】房地合一2.0 三年內出售課重稅

房地合一稅修法規劃有眉目了！據了解，財政部上周向行政院提出房地合一稅規劃方向，確定延長短期持有定義，由二年延長為三年，凡三年內出售都被視為短期持有，交易所得課35％以上重稅。亦即持有二年內交易所得課徵45％稅率；超過二年未逾三年課徵35％。

【2】全球股漲 台股今強彈有望

由於美國眾院已通過1.9兆美元紓困案，加上美國債市回穩，投資人信心買盤回籠，帶動全球股市周一全面大漲，一掃上周大跌的陰霾。統一投顧董事長黎方國指出，台股2日可望出現「報復性反彈」，重新收復萬六關卡，投資人仍可選擇低基期、高殖利率或後疫情時代受惠股，有望出現一波反彈走勢。

【3】聯發科目標價 里昂喊1,450元

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，聯發科第二季起加速攻占5G系統級晶片（SoC）市占，採用5奈米製程的D2000晶片第三季問市後，更將領先高通次世代旗艦級晶片發表，開啟更龐大的重新評價（rerating）行情，將推測合理股價升級至更高端的1,450元。

【4】料源緊 惠普執行長急來台固樁

疫情趨緩，國內自3月1日起重新開放對外籍人士入境的邊境管制，據了解，在料況嚴峻下，惠普執行長Enrique Lores迫不及待地率領包括全球採購最高主管Kee K. Chang在內的多位高階經理人，將在本周造訪台灣供應鏈以面對面了解產業現況、鞏固供應。

【5】油價回升 OPEC＋考慮增產

美國眾議院27日通過1.9兆美元新冠紓困法案，令市場對於經濟復甦的預期轉趨樂觀，帶動國際油價1日反彈。石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國組成的OPEC＋將於4日開會檢討油市需求，分析師預估油價回升可能促使他們考慮增產。

(中時新聞網)