多元展店、架構OPEN POINT會員平台等策略奏效，2020年台灣7-ELEVEN本業營業收入達1681.48億元，年增加達100億元以上，創下歷年新高，亦帶動統一超(2912)2020年合併營收達2584.95億元，統一超表示，7-ELEVEN將持續多元展店、架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗，並結合foodomo外送新事業，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。

全球新冠肺炎疫情衝擊零售業，消費型態轉變催動預購宅商機，且台灣7-ELEVEN於去年持續多元展店、突破6000店，加上架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略奏效，搭配轉投資事業統一速達、博客來受惠網購商機表現亮眼，貢獻集團營收成長，讓統一超2020年合併營收為2584.95億元，較去年同期成長0.95%。

統一超表示，宅商機催動預購成長引擎，台灣7-ELEVEN以團購美食、話題商品及小家電等，掌握平時性需求及節令商機，帶動預購成長超過10%，並搭配「i預購」平台延伸虛擬貨架概念，再創新一波成長曲線；再者，7-ELEVEN交貨便服務持續優化，帶動成長超過10%；此外，因應消費者需求，去年7-ELEVEN針對個人衛生與健康守護需求開發肖像口罩、防護衣與個人防護用品，挹注相關業績成長逾10%。

在獲利方面，台灣7-ELEVEN營業利益持續成長，但歸屬於母公司稅後盈餘因海外轉投資事業受到疫情影響，以及2019年轉投資事業認列一次性財政返還，較去年同期減少2.89%，每股盈餘為9.85元。

在數位創新部分，OPEN POINT O2O購物平台打造全台最大、跨品牌的數位會員服務，會員成長躍進逾1,200萬名，較前一年度倍數成長，並打破單一通路會員制模式，串聯14個使用通路，更陸續推出OPEN POINT行動隨時取、全店集點電子化、i預購等服務，帶動會員貢獻度與活躍度皆呈倍數成長，同時經營3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)有效帶動非現金支付交易金額占比創歷史新高、突破30%，OPEN錢包更成為7-ELEVEN支付王，每2位顧客有1人使用OPEN錢包。

在店型創新方面，7-ELEVEN近年來以「智能」、「複合」、「聯名」3大策略，積極拓展Big7、X-STORE、聯名店、複合店等店型，去年結合智能體驗、多元複合及肖像聯名打造「X-STORE 4」，更推出SNOOPY史努比、OPEN小將、Sanrio三麗鷗、角落小夥伴等肖像聯名店等8家創新店型，均帶動單店業績及來客數成長20%以上。

至於商品創新部分，去年首創「7-ELEVEN DAY」、「開心花．隨時取」活動擴大買氣，帶動相關商品銷售成長超過10%；7-ELEVEN扮演社會廚房角色，導入冷凍生鮮新店型，並與乾杯、晶華、阜杭豆漿、21世紀等知名品牌開發聯名鮮食；看準低碳健康飲食趨勢推出自有品牌「天素地蔬」、訴求健康飲食新生活「Simple Fit」專案，並推出「光合帕尼尼」獨家餐食選擇，鮮食全年整體業績成長近10%；CITY系列飲品藉由行動隨時取將寄杯雲端化，提升品質、推出差異化飲品，相關業績成長近10%。

展望今年，統一超表示，7-ELEVEN將持續多元展店、架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗，並結合foodomo外送新事業，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。

(時報資訊)