恐慌指數 VIX 下滑，美債殖利率回落 (約 1.43%)，新冠疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟更強勁復甦的希望，金融、航空類股急升，APPLE全美門市自去年三月來全面復業，228台股連假期間美股上漲，漲幅介於0.43至5.67％，美股四大指數短期高檔震盪整理。台積電ADR上漲2.5%。

三個面向檢驗台股強弱

1.量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

2.均線：支撐為15,700點至15,800點，壓力為16,400點至16,500點。

3.技術指標：KD開口向下，9日K值位處超買區，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為190點附近，壓力為200點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀察台股指數是否能站回到月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、2月營收、2021年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫、高殖利率等。

(時報資訊)