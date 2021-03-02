國民黨革命實踐研究院院長羅智強，日前公開呼籲綠委蔡適應，應就媒體報導其辦公室人員疑似涉弊，向社會大眾說明疑點，遭蔡適應揚言提告。對此，羅智強表示，為了證明蔡適應服務團隊的清白，他今天將到台北地檢署告發，請檢調協助來還蔡適應的清白，更稱「不等你告我先告！來！我來幫蔡適應告發」！

羅智強今（2日）在臉書發文表示，針對媒體日前報導，某物流公司副總指控，蔡適應辦公室黃姓助理「收錢喬事」，為證明蔡適應服務團隊的清白，羅稱，「我今天上午將到台北地檢署告發，請檢調查明是否真有其事，以還蔡適應及團隊的清白」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「就是欣賞強哥這種不做作直來直往的個性」、「正義永遠站在光明那一方」、「強哥加油！支持你」、「羅議員94強！加油」、「師夷之長以制夷（雖然法院綠綠的）」、「戰神就是強！做事有效率，揭發這些惡習官員，我們挺您，加油」、「綠狗黨通常都是喊假的，以為先喊先贏喔，習慣了打假球啦」！

為了聲援羅智強，國民黨立委陳以信、李德維日前（2月27日）更共同聯名發出聲明稿，對蔡適應喊話，指政治人物本應該受到民眾的檢驗，這是理所當然的道理，而當受到質疑的時候，應親自出面說清楚講明白，尤其是最基本的道德操守方面，更應該第一時間就向社會說明交代，這本來就是應有的作爲和風範。

(中時新聞網)