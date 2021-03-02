黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打坐地爆哭

板橋「黑絲襪貴婦」成為昨（1日）熱門話題，一名48歲曹姓婦人，因愛車違停遭拖吊，與警察發生衝突，不但三字經辱警，還當街與警察扭打，影像曝光，網友一面倒力挺警察執法。而曹婦則是現身喊冤，認為遭到員警誤導，以為有鑰匙就能把車牽走，結果愛車還是被拖走，才會情緒失控。曹婦已經前往醫院完成驗傷，至於是否對員警提告，還要與家人商量。

曹姓婦人是陸籍外配，嫁來台灣已經23年，並取得我國身分證，現擔任新北三重區某社區總幹事，兒子已就讀大學。。據三立新聞報導，曹婦現身坦承自己確實情緒失控、言行不當，但也喊冤表示，是先被警員「誤導」才爆發。

曹婦表示，當時警員詢問有無鑰匙，讓她誤以為有鑰匙就能牽車，沒想到愛車仍被拖吊，讓她覺得被警員「作弄」，才會氣憤飆罵；而自己遭員警突然出手壓制在地，她認為有執法過當嫌疑，已到醫院完成驗傷。曹婦表示，自己「滿腹委屈」已向檢察官說明，檢方複訊後無保請回，至於是否向警方提告，還要與家人商量。

板橋警分局交通組長李瑞彬表示，依法上了輔助輪後，還沒「被移動」之前可以放車，但女車主現身並未帶鑰匙，無法證明她就是車主，所以警員依法要求業者將車輛拖離，該女也以身體阻攔推吊車還推擠警員、挑釁警員，隨即呼叫警力支援，過程中曹女也抓傷警員臉頰，因此依妨害公務、公然侮辱及傷害等罪將她移送法辦。

(中時新聞網)