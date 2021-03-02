捍衛桃園大潭藻礁在北中南掀起連署熱潮，截至3月1日，連署份數已達到31萬多份，距離目標還差3萬6千多份。不過，就捍衛藻礁一事，國民黨前立委孫大千批桃園市長鄭文燦只會出一張嘴，號稱民進黨的「二阿哥」，在黨內具有一定的影響力，不但不力挽狂瀾，反而將錯就錯，毫無作為。

孫大千今（2）日在臉書指出，桃園藻礁不僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境，國際保育組織Mission Blue更將其列為東亞第一個生態希望熱點。

環保團體極力呼籲保育大潭藻礁。(資料照／摘自珍愛桃園藻礁網站)

民進黨口中的觀新藻礁，整個生態系範圍北起大園的竹圍漁港，南到觀音的永安漁港。鄭文燦身為桃園市的市長，孫大千表示，他絕對不可能不知道，且藻礁生態系只要受到外來些微的污染和破壞，這具有世界自然遺產價值，同時極富觀光產值的藻礁景觀，可能因此全面滅絕。

孫大千認為，鄭文燦絕對不可能不知道，調整過後的「迴避替代修正方案」，就算將開發面積減至23公頃，實際影響總水域面積高達913公頃，仍會對藻礁生態系造成重大的影響。

一旦大潭藻礁不保，孫大千指出，蔡英文口口聲聲說「藻礁永存」的觀新藻礁也將受波及，連帶一同終結；而在民進黨內「喊水會結凍」的鄭文燦，就算當不成藻礁幫手，也不必成為藻礁殺手吧？

對於藻礁議題，鄭文燦日前受訪時表示，如何兼顧經濟發展及環保需求，相信大家都愛環境生態，會請市府海岸管理處讓大家了解海岸保育的狀況。

(中時新聞網)