一名蘇姓男子在高雄市駕駛貨車肇事，經酒測值高達1.83毫克，被依公共危險罪移送法辦判刑，但按照警方研究報告，呼氣酒精濃度達2.0mg/ L時，行為表現或狀態係呈現「呼吸中樞麻痺、接近死亡」之狀態，但蘇男認為他僅喝2杯半啤酒，精神狀態良好，對警方問訊也對答如流，警也證稱他不像喝酒之人狀態，蘇男不服上訴，高雄高分院調查後認定警方酒測檢測器可能有誤，二審改判無罪定讞。

根據判決書記載，蘇男於民國109 年3 月14日12時30分許，在高雄市仁武區鳳仁路某檳榔攤飲用啤酒後，駕駛小貨車與自用小客車擦撞，警方據報前來，對蘇男測得其吐氣含酒精濃度為每公升1.83毫克，而將其依公共危險罪嫌送辦。當時蘇男辯稱：車禍事故不是受喝酒影響，且當天只有喝兩杯半的啤酒，酒精濃度不可能達1.83毫克，但不為警方採信。

蘇男一審依公共危險罪，判處有期徒刑2月，併科罰金94000元。蘇不服上訴，被簡易上訴庭改判無罪，檢方又不服向高雄高分院提起上訴。

根據檢方提出證據，一般人體中酒精濃度對外在行為表現與狀態的影響程度，當呼氣酒精濃度達1.50mg/L時，行為表現或狀態係呈現「呆滯木僵、昏睡迷醉」之樣貌，另當呼氣酒精濃度達2.0mg/ L時行為表現或狀態係呈現「呼吸中樞麻痺、接近死亡」之狀態。

法院勘驗蘇男接受警詢之錄影光碟，其結果為：被告製作筆錄時神情尚屬正常，針對警方提問均能清楚回答，回答內容大致與筆錄內容相符，未見有昏睡、意識不清。

且處理員警也證稱，當時對蘇男實施1 次酒測，酒測值達1.83毫克，蘇男當場有提出質疑並表示驚訝，當時他精神狀況對答都正常，其他神情反應也正常，走路沒有顛倒，我也立刻做交通事故對談紀錄表，過程也都正常；我所測過最高的酒測值大約0.8 、0.9 ，基本上這些人會有點反應遲鈍，精神不會太好，想睡覺的樣子，但是蘇男跟這些人相比反應算蠻正常的，我當下也有懷疑酒測值有點高。

法官最後認定，警方酒測儀器，已將屆檢定合格之有效期間，依被告車禍事故當時現場情形、員警到場處理情形及製作警詢筆錄等情形，對於被告所測得之呼氣酒精濃度是否已達1.83 mg/ L，仍有合理懷疑之餘地，基於「罪證有疑、利於被告」之證據法則，應認為不能證明被告犯罪，因此判決無罪。

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(中時新聞網)