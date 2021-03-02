4G轉5G通訊技術世代交替，智慧型手機、自動駕駛等PCB主要產品可望迎接全面成長榮景，加上全球經濟有機會因新冠肺炎疫情受控復甦，台灣電路板協會(TPCA)預估，今年台商海內外PCB總產值將年成長4%，再創歷年新高。

根據TPCA(台灣電路板協會)發布資料，2020年台商兩岸PCB產業產值達6,963億新台幣(約為236.09億美元)，較2019年的6,624億新台幣相比成長5.1%，新台幣產值續創歷史新高，且連續4年正成長，若加計匯率大幅震盪的因素，美元產值成長幅度高達10.2%。

從台商各項PCB產品表現觀測，2020年明星商品以IC載板、HDI表現最為亮眼，IC載板受惠高階運算晶片、高速記憶體帶動先進製程需求，成長率高達16%；整體手機市場儘管衰退，但智慧型手機主板的高規化，也讓HDI成長率來到9.6%；軟板則在美系手機延後上市且熱銷因素下，成長率也有6%之多；多層板則受惠遠距商機，筆電與全球汽車銷售量逐漸回溫的拉抬下，全年呈現上冷下熱的溫差亦有2%成長率；至於唯一負成長的軟硬結合板，則受到全球手機出貨影響電池需求、車用電子同步衰退加上AirPod Pro自2019年底開始採用SiP+軟板設計等的多項利空衝擊，產品變革讓軟硬結合板製造商另尋新的市場出口。

就2020年台商兩岸產值生產比重來看，隨著中國大陸新冠肺炎疫情發展影響，從Q1最低的60.7%，在疫情逐漸趨緩後於Q4來到64.0%，全年平均則是62.8%；自貿易戰到疫情爆發以來，大廠在兩岸新投資部署開始有不同規劃來看，大環境的變動著實左右了PCB產業在生產基地的選擇；惟探究全球PCB主要的生產聚落特性，中國大陸仍有兼具市場與製造優勢，改變的只是已從過去投資首選成了選項之一的差別。

展望2021年，TPCA表示，儘管疫情仍尚未停歇，新冠肺炎疫苗甫問世，國際情勢動盪等紛擾因素，根據工研院產科所調查，2021年時值4G轉5G通訊技術世代交替，PCB應用如智慧型手機、NB、穿戴裝置、伺服器、自動駕駛、網路設備等主要產品將有機會迎接全面成長之榮景，其中又以穿戴、自動駕駛與網通設備等動能強勁帶動整體電子產業鏈；但台資PCB廠在高階技術仍掌握一定的技術與品質優勢，加上台灣擁有全球領先的半導體與通訊產業，如台積電在先進晶圓代工製程技術領先全球，台灣PCB產業享有地利之便，亦是全球IC載板第一大生產地，須善用優勢隨半導體演化升級高階製造以迎接龐大商機。

在疫後歐美經濟復甦與5G帶動終端應用需求升溫下，TPCA樂觀預估，今年台商海內外總產值成長4%，可望再次刷新新高紀錄。PCB,自動駕駛,5G,智慧型手機,HDI,IC載板,伺服器,NB,穿戴裝置

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