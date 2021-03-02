美國貿易代表署今天在貿易報告中談及中國時表示，將要求中國履行貿易承諾，使用一切可用工具，因應中國不公平貿易行為，並將中國侵害新疆少數民族人權列為優先事項。

美國貿易代表署（USTR）今天將2021年度貿易政策議程及2020年度報告送交國會，並對外公布。貿易代表署在新聞稿中表示，總統拜登（Joe Biden）期望公平的國際貿易體系，推動包容性經濟成長並反映美國普世價值。拜登的貿易議程將打擊世界各地的強迫與剝削性勞動條件、貪腐、對婦女與少數族裔的歧視，恢復美國的全球領導力。

在談到中國時，這份報告表示，將採行全面性戰略因應中國的脅迫與不公平貿易行為，拜登政府了解中國脅迫性與不公平貿易行為傷害美國勞工、威脅美國技術優勢、削弱美國供應鏈韌性，並破壞國家利益。因應中國挑戰，須有全面性戰略和更有系統的方法。作為美國對中國全面性戰略的一部分，拜登行政部門正全面檢視對中貿易政策。

報告表示，拜登行政部門將致力於採取一切可用工具，處理中國一系列傷害美國勞工與企業的不公平貿易行為。報告指控中國採取關稅與非關稅壁壘限制市場准入、政府認可的強迫勞動、過剩的產能、利用不公平補貼與鼓勵進口替代的產業政策和出口補貼、強制性技術轉移、非法獲取和侵害美國智慧財產權、審查與其他在網際網路和數位經濟的限制，以及在許多領域未給予美國企業相當於在美的中企獲得的類似待遇。

報告也對中國政府在新疆維吾爾自治區與其他地區針對維吾爾人、其他少數民族、少數人宗教的廣泛侵害人權表達關切，並列為優先要務。報告指出，美國人與全球各地消費者都不希望見到商品架上有強迫勞動的商品，勞工也不應遭到國家支持的系統性壓迫制度壓迫。拜登行政部門的貿易議程將考慮對抗強迫勞動與在全球市場強化問責制的所有選項。

報告也表示，拜登行政部門將透過強化執行力以確保中國履行貿易義務，在國際規則出現缺失時也將透過包括加強與盟邦及夥伴的合作等方式因應。同時將在國內對美國勞工、基礎建設、教育與創新進行必要的轉型投資，強化美國競爭力，使美國處於更有利的位置以因應中國的經濟政策挑戰。

(中央社)