台南市北區公園路台南轉運站附近的停車場起火，火勢十分猛烈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市北區公園路台南轉運站附近的停車場火警，初步估計有45輛機車全毀或半毀。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市北區公園路台南轉運站附近的停車場，2日凌晨2點多傳出火警，現場停放的機車突然起火燃燒，儘管火勢十分猛烈，但消防人員獲報到場後，僅花了6分鐘即撲滅，初步估計有45輛機車毀損，還好沒有造成人員傷亡。

事後，管轄的台南市警五分局到場了解，並將一名34歲的王姓女子帶回偵訊。據查，對方聲稱當時在停車場旁的金爐焚燒私人物品，卻意外引發一旁的機車火警。全案偵訊後，依公共危險罪嫌送辦。

凌晨2點6分左右，台南市政府消防局119救災救護中心接獲民眾報案，指出位於北區公園路299號對面的停車場，整排機車起火後，消防局立即出動和緯、公園等消防分隊12車27人到場搶救。

消防局指出，當他們2點11分抵達火場時，現場停放的機車已陷入火海，火勢相當猛烈，經立即出水滅火，火勢在2點17分左右撲滅後，經初步清點發現，現場有17輛機車全毀、19輛半毀、9輛毀損。

(中時 )