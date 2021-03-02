癌症形成不是一天兩天的事，往往經過多年累積。醫界對於癌症，向來希望「早發現早治療」，不過雙和醫院癌症中心主任趙祖怡醫師形容，早年治癌，醫師就像打獵時只拿著獵槍的獵人，看到獵物(癌細胞)就開槍希望打中，但對於打不到和逃逸躲藏的癌細胞也只能放棄。隨著分子醫學進展，「現在醫生就像拿槍又帶獵犬出門，就算一槍沒打中，只要放狗出來搜索，也更有機會把獵物癌細胞通通抓起來。」趙主任生動而簡明地描述現今癌症治療現場的巨大改變。

●傳統腫瘤切片、影像診斷 有侷限性

現今癌症診斷工具多仰賴精密影像設備，但即使技術日新月異，卻仍要到腫瘤長到一定尺寸，才能被正子攝影、電腦斷層、核磁造影、超音波等儀器確認腫瘤位置，接著以手術取樣切片進行病理分析來確診，對於癌症發生初期甚至前期病變偵測、癌細胞是否根除、有無轉移等情況，的確有所侷限。

趙祖怡醫師舉例說，「就像人的身上如果蓋了一條棉被，即使棉被裡分散佈滿了癌細胞，從外面也看不出來；或是癌細胞還沒有形成夠大的腫瘤，影像根本看不到。」

除此之外，也有一些病人的狀態，不適合傳統病理手術切片。趙主任指出，像是年紀較大、體衰禁不起麻醉的患者，或是腫瘤長在深處又難以手術部位等種種情況，都需要其他輔助的方式來確診，這時候，液態切片（liquid biopsy）就可能會被醫生列為輔助診療工具之一。

雙和醫院癌症中心主任趙祖怡醫師說，液態切片能用非侵入性或最少侵入性的方式取得檢體，對於癌症確診與治療提供幫助。(圖／梁惠明攝）

●非侵入性液態切片 幫助揪出癌變

液態切片正是分子醫學發展的象徵。趙主任解釋，癌症轉移是癌症致死的最主要原因，而轉移性癌症的發生，與血液中的循環腫瘤細胞(Circulating tumor cells，CTC)息息相關。

他進一步說明，當循環腫瘤細胞從原生腫瘤脫落進入到血管中，並且藉著血液循環到體內的各處，如果到達某個器官後又聚集增生更多腫瘤細胞，就形成癌症轉移。

「人體正常細胞會變成腫瘤細胞，是基因突變累積的結果，所以正常細胞與腫瘤細胞最大的差別，就是這些突變的基因。」由於健康人體或良性腫瘤病人的體內，很難發現循環腫瘤細胞，因此簡單來說，從血液中解析是否含有腫瘤細胞的DNA，就是液態切片的原理根基，只要抽血就可檢測。

抽血的液態切片原理與醫療應用。(資料來源／東生華提供)

●液態切片是輔助工具 非健檢項目 做個聰明病人要先相信醫師

趙主任強調，液態切片可以幫助醫師為患者術後追蹤，提早發現是否復發或再有突變，也能協助醫師評估標靶用藥並確認成效。不過以目前的技術來看，其檢測方法仍具偽陰性或偽陽性，不能完全取代活體組織切片，但已足以幫助臨床醫師早期篩檢及後續治療追蹤。

此外，目前這項檢驗屬自費，價格不斐；且即便罹患同樣癌症，患者適用的醫療方式也不盡相同，並非每位患者都需要做液態切片。趙醫師提醒病友，日常就該多元吸取正確醫學知識，才能在醫師提出醫療建議時，做出對自己最適當的決定。

不過趙祖怡醫師也樂觀看待日後的癌症醫療，「以往的化學療法就像投一顆炸彈，炸死了敵人卻也傷害無辜百姓，」但現今不但化學療法的副作用已有顯著改善，近年發展突飛猛進的精準醫療，除了對付癌細胞，也注重活化免疫細胞，「現在透過小分子藥物和免疫療法，能大幅減少治療副作用所帶來的傷害。」

「當分子醫學、基因醫學更加精進，未來癌症治療，可能不是以部位來診療，不再分肺癌、乳癌…，」趙祖怡主任說，癌症其實就是基因突變，透過基因解碼看DNA、RNA的變化，更有機會針對基因突變的腫瘤精準投藥，患者想要延長健康餘命並擁有良好預後生活的心願，已經見到一線曙光。

(中時新聞網)