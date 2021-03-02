紐奧良鵜鶘「薩諾斯」錫安威廉森(Zion Williamson)創下難得個人紀錄，他在今年2月的15場比賽繳出平均27.3分、64.7%投籃命中率！聯盟前一次看到這樣的怪物數據(25分、命中率60%、至少15場比賽)是在2005年1月，名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)所創下的，距今16年了。

錫安威廉森很少出手三分球，他菜鳥球季的兩分球命中率已高達59%(場均22.5分)，本季命中率再成長到63%，而且得分和籃板同時都有成長。威廉森強悍的原因是壯碩的體格，他推土機的禁區打法在大學時代就很有名，效力杜克大學33場留下22.6分、68%投籃命中率。即使到了NBA，籃下也沒幾個人擋得住他。

歐尼爾當年被譽為四大中鋒的一員，他生涯有10個球季的投籃命中率高居聯盟之冠，5個球季超過60%。他的打法就是用強壯的肌肉架開防守者，以單手小拋投或直接灌籃得分。

2005年是歐尼爾效力熱火隊的時期，他2004年的季外被湖人交易出去，當時麥可喬丹(Michael Jordan)還批評：「這是湖人犯過的最大錯誤。換成是我絕不會賣掉歐尼爾，這個巨人幫你們拿了3座總冠軍(3連霸)，不能因為你們有內部問題就送走聯盟最具統治力的中鋒。」

由此可知喬丹很欣賞歐尼爾，買走歐尼爾的熱火隊也在2006年拿下總冠軍。威廉森雖沒有巨人的7呎身高，他在罰球線上倒是比歐尼爾可靠多了，本季從菜鳥年的64%罰球命中率進步到71%。

(中時新聞網)