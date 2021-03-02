中國駐英國大使館網站2日以「發言人就英方涉港錯誤言論答記者問」形式，發布消息，指有記者問，3月1日，英國外交發展部負責人稱，香港起訴47人「證明《香港國安法》被用以壓制政治異見」、《香港國安法》「違反《中英聯合聲明》」。使館發言人強調，英方有關言論混淆是非、顛倒黑白，干涉中國內政和司法主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

駐英使館發言人表示：

首先，香港依法辦案不容歪曲和詆毀。中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都不能凌駕於法律之上。相關人員去年組織、策畫、參與所謂「35＋初選」行動及「攬炒香港」計畫，企圖癱瘓特區政府、令香港陷入深淵，涉嫌違反《香港國安法》、顛覆國家政權。香港有關機構依法拘捕並起訴相關人員，係正當執法和司法行為，不容歪曲和詆毀。

第二，所謂《香港國安法》「被用以壓制政治異見」純屬無稽之談。《國安法》旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，有效保障香港民眾的民主權利和廣泛自由。《國安法》實施以來，香港開啟了由亂向治的轉折，香港民眾的各項權利和自由依法得到更好保障。

第三，所謂《香港國安法》「違反《中英聯合聲明》」完全是個偽命題。中國政府管治香港的依據是《中國憲法》和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。《香港國安法》根據《中國憲法》而制定，並通過《基本法》成為香港法律制度的組成部分。《聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權藉口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

第四，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移。中方敦促英方尊重事實，尊重法治，摒棄雙重標準和政治操弄，客觀公正看待《香港國安法》和有關機構依法履職行為，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政和司法主權，不要在錯誤道路上越走越遠。

(中時 )